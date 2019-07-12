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12 июля 2019, пятница, 15:02 26
Происшествия 2019-07-12T15:10:48+03:00
Українські Новини
В Киеве у трамвая отказали тормоза и он покатился назад: люди выпрыгивали из него на ходу

В Киеве у трамвая отказали тормоза и он покатился назад: люди выпрыгивали из него на ходу

В Киеве во время движения у трамвая отказали тормоза, после чего пассажиры впали в панику и начали выпрыгивать из подвижного состава на ходу. Об этом сообщается на странице в Facebook Киев Оперативный в пятницу, 12 июля.

Инцидент произошел около 09:30 возле станции метро Черниговская с трамваем, который курсирует по маршруту №33.

"На улице Хоткевича, у 30-летнего трамвая №33 отказали тормоза. От этого он на довольно большой скорости начал катиться назад. Люди испугались, самостоятельно открыли дверцу и начали на ходу выпрыгивать из транспорта", - сказано в сообщении.

Не обошлось без пострадавших: пожилая женщина выпрыгнула и приземлилась неудачно.

"Бабушку с довольно серьезными травмами госпитализировали в больницу", - говорится в посте.

Машинист утверждает, что перед выездом из депо, трамвай проходил проверку, и все было исправно. Движение трамваев было остановлено, на месте работали правоохранители.

Также в Киеве ранее трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

Также в Киеве с рельсов сошли два трамвая в разных концах города.

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