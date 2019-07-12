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  • У Києві у трамвая відмовили гальма і він покотився назад: люди вистрибували з нього на ходу
12 липня 2019, пʼятниця, 15:02 28
Події 2019-07-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві у трамвая відмовили гальма і він покотився назад: люди вистрибували з нього на ходу

У Києві у трамвая відмовили гальма і він покотився назад: люди вистрибували з нього на ходу

У Києві під час руху у трамвая відмовили гальма, після чого пасажири впали в паніку і почали вистрибувати з рухомого складу на ходу. Про це повідомляється на сторінці в Facebook Київ Оперативний у п'ятницю, 12 липня.

Інцидент стався близько 09:30 біля станції метро Чернігівська з трамваєм, який курсує за маршрутом №33.

"На вулиці Хоткевича, у 30-річного трамвая №33 відмовили гальма. Від цього він на досить великій швидкості почав котитися назад. Люди злякалися, самостійно відкрили дверцята і почали на ходу вистрибувати з транспорту", - сказано в повідомленні.

Не обійшлося без постраждалих: літня жінка вистрибнула і невдало приземлилася.

"Бабусю з досить серйозними травмами госпіталізували в лікарню", - йдеться в пості.

Машиніст стверджує, що перед виїздом з депо, трамвай проходив перевірку, і все було справно. Рух трамваїв було зупинено, на місці працювали правоохоронці.

Також у Києві раніше трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

Також в Києві з рейок зійшли два трамвая різних кінцях міста.

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