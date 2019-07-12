У Києві у трамвая відмовили гальма і він покотився назад: люди вистрибували з нього на ходу

У Києві під час руху у трамвая відмовили гальма, після чого пасажири впали в паніку і почали вистрибувати з рухомого складу на ходу. Про це повідомляється на сторінці в Facebook Київ Оперативний у п'ятницю, 12 липня.\r\nІнцидент стався близько 09:30 біля станції метро Чернігівська з трамваєм, який курсує за маршрутом №33.\r\n"На вулиці Хоткевича, у 30-річного трамвая №33 відмовили гальма. Від цього він на досить великій швидкості почав котитися назад. Люди злякалися, самостійно відкрили дверцята і почали на ходу вистрибувати з транспорту", - сказано в повідомленні.\r\nНе обійшлося без постраждалих: літня жінка вистрибнула і невдало приземлилася.\r\n"Бабусю з досить серйозними травмами госпіталізували в лікарню", - йдеться в пості.\r\n\r\nМашиніст стверджує, що перед виїздом з депо, трамвай проходив перевірку, і все було справно. Рух трамваїв було зупинено, на місці працювали правоохоронці.\r\nТакож у Києві раніше трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.\r\nТакож в Києві з рейок зійшли два трамвая різних кінцях міста.