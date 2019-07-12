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12 июля 2019, пятница, 14:22 459
Политика 2019-07-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
Мнением Зеленского относительно назначений на таможнях пытаются манипулировать, – Сазонов

Мнением Зеленского относительно назначений на таможнях пытаются манипулировать, – Сазонов

Кирилл Сазонов Фото: Facebook
Кирилл Сазонов Фото: Facebook

Назначенные и. о.  главы ГФС Александром Власовым начальники таможен на западной границе будут работать под контролем нового руководства СБУ. Об этом в своем блоге на "Цензоре" пишет журналист Кирилл Сазонов.

"Все новые временные руководители будут работать под неусыпным контролем новых руководителей местных отделов "К" СБУ. Так что у президента есть полная возможность осуществлять контроль за работой таможенников", - пишет Сазонов.

От также уточнил, что все новые руководители таможен назначены временно, на срок 30 дней. Постоянных руководителей назначит руководитель ГТС Максим Нефедов после проведения конкурсов.

"Все новые местные руководители хотят остаться работать в Таможенной службе, поэтому будут лезть из кожи вон, чтобы показать Максиму Нефедову результат. Все новые временные начальники таможен назначены не из местных таможенников, а из сотрудников центрального аппарата ГФС. Назначать из местных, из замов, из начальников постов -  все равно что фактически ничего не менять. Все новые временные руководители профессионально разбираются в таможенном деле. Если назначить активиста, журналиста, блоггера или "диванного эксперта", то таможня просто ляжет.  Рулить всеми процессами будут местные начальники среднего звена. Объемы контрабанды только возрастут", - пояснил Сазонов.

По его словам, трое из четырех новых временных руководителей таможен скорее имеют отношение к экс-главе таможенной службы Анатолию Макаренко.

"Попытки притянуть имя Мирослава Продана к этим назначениям -  чистейшая спекуляция", - считает журналист.

По его мнению, критика в адрес Александра Власова за назначение временных руководителей таможен является информационной атакой.

"Информационная атака на Власова и его назначения временных руководителей имеет под собой абсолютно тривиальную причину –  определенные люди уже поделили между собой таможни. Им важно сейчас подставить Власова. В связи с этим президенту Зеленскому пытаются подсунуть искаженную информацию, чтобы манипулировать его мнением", - пишет Сазонов.

Как сообщалось, 9 июля 2019 года и.о. главы ГФС уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен – Евгения Шелегацкого, Станислава Балуева, Левка Прокопчука и Николая Салагора соответственно. Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

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