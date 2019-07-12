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12 июля 2019, пятница, 13:36 56
Политика 2019-07-12T13:37:00+03:00
Українські Новини
Медведчук назвал Януковича предателем

Медведчук назвал Януковича предателем

Виктор Медведчук. Фото: twitter.com/MedvedchukVV
Виктор Медведчук. Фото: twitter.com/MedvedchukVV

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал бывшего Президента Украины Виктора Януковича предателем.

Об этом Медведчук заявил в своем микроблоге Twitter.

"Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой", - написал он.

Медведчук отметил, что Янукович никогда не был пророссийским политиком, а был "проянуковичевским". По его словам, бывший Президент вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым врали про "европейский выбор" для Украины и "довели страну".

Виктор Янукович являлся Президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная Рада объявила о его "самоустранении от исполнения конституционных полномочий".

Против бывшего Президента также возбудили уголовные дела. В конце января 2019 года Оболонский районный суд г. Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в "ведении агрессивной войны против Украины".

Больше новостей о: Виктор Янукович Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь

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