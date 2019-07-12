Медведчук назвал Януковича предателем

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал бывшего Президента Украины Виктора Януковича предателем.

Об этом Медведчук заявил в своем микроблоге Twitter.

"Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой", - написал он.

Медведчук отметил, что Янукович никогда не был пророссийским политиком, а был "проянуковичевским". По его словам, бывший Президент вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым врали про "европейский выбор" для Украины и "довели страну".

Виктор Янукович являлся Президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная Рада объявила о его "самоустранении от исполнения конституционных полномочий".

Против бывшего Президента также возбудили уголовные дела. В конце января 2019 года Оболонский районный суд г. Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в "ведении агрессивной войны против Украины".