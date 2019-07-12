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12 июля 2019, пятница, 13:00 593
Экономика 2019-07-12T13:00:09+03:00
Українські Новини
Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа Укрэнерго

Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа Укрэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла Постановления "Про установление тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП "НЭК "Укрэнерго". Данным документов Регулятор снизил тариф госкомпании на 10% с 347,43 до 312,14 грн/МВт·час. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии 12 июля 2019 года.

"Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии предусмотрены обязательства оператора системы передачи в части закупки 80% объемов электрической энергии, необходимых для компенсации технологического расхода на передачу электроэнергии электросетями на аукционах в ГП "НАЭК "Энергоатом". В связи с этим возникает необходимость пересмотра структуры и уровня тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, снижение тарифа Укрэнерго является единственным инструментом для снижения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Так, Ассоциация энергетики Украины направила письмо в НКРЭКУ с предложением о снижении тарифа Укрэнерго на 38%. Такое уменьшение должно произойти за счет исключения из прогнозного баланса выработки электроэнергии на объектах "зеленой" энергетики, которые не введены в эксплуатацию.

Тарифы для населения в новом рынке не выросли.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955.

НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК "Укрэнерго".

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