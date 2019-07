Leopolis Jazz увеличил вдвое использование дата-трафика во Львове

Ежегодно Львов собирает десятки тысяч любителей джаза, которые не только слушают музыку, но и активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях. В этом году, благодаря связи 4G, жители и гости Западной столицы Украины увеличили использование мобильного интернета в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Киевстар исследовал какие из событий фестиваля особенно привлекли пользователей мобильного интернета и составил "портрет" любителей джазовой музыки.

Об этом говорится в сообщении компании.

В этом году концерты Leopolis Jazz Fest посетило свыше 148 тысяч абонентов Киевстар, которые активно использовали мобильный интернет. За пять дней фестиваля жители и гости Львова использовали свыше 320 ТБ мобильного интернета, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Компания связывает высокую активность в интернете с развитием новых стандартов мобильной связи и специальными тарифными условиями, по которым до 31 июля 2019 года абоненты получают безлимитный доступ в сети без дополнительной платы. Так, 66% дата трафика использовано абонентами 4G. Что интересно, во время концертов в сети 4G каждый абонент использовал в среднем 46.9 мегабайтов, тогда как в сети 3G – 25.2 мегабайта.

Абоненты Киевстар активно использовали мобильный интернет на всех концертных площадках Львова. Набольшие объемы мобильного интернета были во время концертов The Kenny Barron Quintet и Bobby McFerrin, которые выступали 27 июня во центральном парке. Во время этого концерта 3,7 тысяч абонентов Киевстар одновременно загружали фото и видео файлы в социальные сети, и использовали 769.5 ГБ данных. А во время концертов Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen и Chick Corea & The Spanish Heart Band, которые были 28 июня, мобильным интернетом одновременно пользовались 4 тысячи абонентов, которые сгенерировали 653.9 ГБ мобильного интернета.

Чтобы делиться впечатлениями, абоненты пользовались всеми социальными сетями и мессенджерами. Чаще всего выбирали сеть Facebook – почти 76% абонентов. Мессенджер Viber использовало 59%, а социальную сеть Instagram - 56%

Благодаря инструментам Big Data* Киевстар составил "социально-демографический профиль" посетителей Leopolis Jazz Fest. Так, 63% любителей джазовой музыки – мужчины. Средний возраст посетителей концертов джаза – 30-39 лет, их на концертах Leopolis Jazz Fest было 61%. Что интересно, 43% любителей джаза – владельцы автомобилей, 77% - путешествуют за границей, причем 37% ездят в Польшу. А 65% абонентов, которые слушают джазовые концерты во Львове – воспитывают детей.

Следует заметить, что среди людей, посетивших Leopolis Jazz Fest, 73% - местные жители, 20% гостей города было из Киева. Остальные гости – из городов Днепр, Одесса, Харьков, Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винница, Николаев, Кривой Рог.

Киевстар уже 8 лет поддерживает Leopolis Jazz Fest. Ежегодно компания заботится, чтобы все абоненты могли беспрепятственно пользоваться мобильной связью даже во время пиковых нагрузок на сеть. В частности, чтобы обеспечить качество связи во Львове, Киевстар установил дополнительно 19 базовых станций и усилил связь на концертных площадках с помощью передвижного мобильного оборудования.

Напомним, до 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар действует акция "Лето 4G безлима". По условиям предложения мегабайты трафика, которые используются в сети 4G, не тарифицируются.

*Результаты исследования получены путем анализа агрегированных статистических обезличенных данных об использовании мобильной связи и интернета абонентами Киевстар в период с 25 по 30 червня на концертных площадках Leopolis Jazz Fest. Данные являются приблизительными и не могут использоваться как статистическая информация.