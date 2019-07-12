В Днипре протестуют против беспредела местных налоговиков, - СМИ

Под стенами Днепропетровской налоговой милиции проходят акции протеста против беспредела налоговой милиции. В них принимают участие бизнесмены, пострадавшие от действий главы ведомства Сергея Пенькова, а также активисты "Стоп корупции", которые собирают информацию по деятельности главного налоговика Днепропетровщины, обрабатывают ее и планируют передать в правоохранительные органы столицы, сообщают Подробности.

Поводом для начала акций протеста стал инцидент с исчезновением 27 мая 2019 года директора компании "Софт Ойл" Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители Днепропетровской налоговой милиции. Благодаря владельцу компании Дмитрию Олейнику и адвокатам скандальное исчезновение бизнесмена удалось придать огласке. Похищенному удалось сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

Ранее СМИ неоднократно писали о ситуации с компанией "Софт Ойл". 11,5 тыс тонн масла застряли на нефтепереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза компания "Софт Ойл" не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 млн. долларов, было незаконно арестовано налоговиками Днепропетровщины. Представители компании-владельца товара выиграли аппеляцию по поводу ареста в суде, но днепропетровские налоговики совместно с николаевскими коллегами по-прежнему проводят на базе обыски и следственный действия, блокируя таким способом работу нефтеперевалочной станции.

Адвокаты компании утверждают, что масло было арестовано незаконно, поскольку оно прошло всю необходимую сертификацию и проверку. По их мнению, налоговики решили заработать на дорогом товаре - арестовать и за бесценок продать. Для этого и похитили директора.

"При ввозе масла не было нарушено никаких законов. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги на сумму 8 миллионов гривен. И должна заплатить еще больше. Была проведена экспертиза, сама налоговая милиция провела исследование этого масла. Наиболее авторитетная организация в Украине относительно ГСМ подтвердила, что это неподакцизный товар, что это масло предназначено для производства моторных масел, что это действительно тот товар, который был задекларирован. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких. Единственная мотивация, которую преследует налоговая милиция, по нашему глубокому убеждению - забрать масло, для них это значительный куш", - отметил адвокат Роман Могила.

Координатор ОО "Стоп коррупции" Богдан Хмельницкий подчеркнул, что этот инцидент имеет все признаки преступления, а именно вымогательства денег с бизнесменов.

"Уже нужно отпускать танкер, отдавать предпринимателям это масло, пусть они дальше работают. Но вместо этого еще раз наложен арест на это масло. Причем по той же причине", - заявил Хмельницкий.

Произволом и злоупотреблением называет действия скандального налоговика и народный депутат Виктор Кривенко. По его мнению, Сергея Панькова нужно не только отстранить от должности, но и посадить за решетку.