В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда

Государственная судебная администрация реализовала очередной проект по созданию надлежащих условий для осуществления судопроизводства.

Об этом сообщает пресс-служба ГСА, передают Українські Новини.

В Виннице служители Фемиды переехали в современное шестиэтажное помещение в самом сердце города.

Здание по улице Соборная/Оводова, 48/34 является памятником архитектуры с более чем вековой историей. Но в последнее время находилось в крайне запущенном состоянии.

За счет государственных средств изготовлена ​​проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ. Фактическая стоимость этих работ составляет 82 млн гривен.

Уже сегодня здесь разместился Седьмой апелляционный административный суд в апелляционном округе, который объединяет Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

"В 2017 году, когда мы сюда приехали, здесь были одни развалины. И я никогда не мог подумать, что здесь на 6 этаже будет такое прекрасное помещение", - вспоминает председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

После реконструкции памятник архитектуры преобразился в суд европейского образца. На входе в помещение - раздвижные двери. Сразу за ними - охрана, современное устройство для сканирования вещей посетителей и «умные» камеры, распознающие лица.

Чуть дальше - в просторном и светлом холле - диваны и удобные кресла. А еще бросается в глаза то, что не забыли во время реконструкции о маломобильных и людей с инвалидностью. Для них здесь обустроили пандусы с перилами и специальный лифт, кнопки управления которым продублированы шрифтом Брайля.

Что касается персонала, то сейчас в седьмом Апелляционном административном суде работает 24 служители Фемиды. Для них оборудованы четыре судебных зала заседаний из совещательными комнатами и системами видеоконференцсвязи.

Также в новом помещении есть конференц-зал для брифингов и семинаров, информационный центр, канцелярия и архив.

Присутствовавшая на торжественном открытии председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила: "Я убеждена, что многие судьи в нашей стране просто мечтают о том, чтобы и у них были такие условия для работы. И чтобы для граждан были такие же условия рассмотрения дел".

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В свою очередь, Зиновий Холоднюк подчеркнул, что обеспечение надлежащих условий в помещениях судов является одним из приоритетных задач.

"ГСА постепенно в пределах финансовых возможностей принимает все необходимые меры для создания комфортных условий для посетителей судов в соответствии с современными европейскими стандартами. Такие помещения судов будут во всех регионах и украинцы будут обеспечены высоким уровнем доступа к правосудию", - заверил глава ГСА.

По данным ГСА, за последние 5 лет помещение Седьмого апелляционного административного суда является уже 72 помещением среди отремонтированных и обновленных зданий судов. К концу же года ГСА планирует ввести в эксплуатацию еще 13 таких объектов. Тем самым еще на несколько шагов приблизить Украину к европейскому уровню доступа к правосудию.