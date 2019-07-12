подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 12:00 73
Судебная власть 2019-07-12T12:21:55+03:00
Українські Новини
В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда

В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда

Апелляционный суд в Виннице. Фото: ГСА
Апелляционный суд в Виннице. Фото: ГСА

Государственная судебная администрация реализовала очередной проект по созданию надлежащих условий для осуществления судопроизводства.

Об этом сообщает пресс-служба ГСА, передают Українські Новини.

В Виннице служители Фемиды переехали в современное шестиэтажное помещение в самом сердце города.

Здание по улице Соборная/Оводова, 48/34 является памятником архитектуры с более чем вековой историей. Но в последнее время находилось в крайне запущенном состоянии.

За счет государственных средств изготовлена ​​проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ. Фактическая стоимость этих работ составляет 82 млн гривен.

Уже сегодня здесь разместился Седьмой апелляционный административный суд в апелляционном округе, который объединяет Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

"В 2017 году, когда мы сюда приехали, здесь были одни развалины. И я никогда не мог подумать, что здесь на 6 этаже будет такое прекрасное помещение", - вспоминает председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

После реконструкции памятник архитектуры преобразился в суд европейского образца. На входе в помещение - раздвижные двери. Сразу за ними - охрана, современное устройство для сканирования вещей посетителей и «умные» камеры, распознающие лица.

Чуть дальше - в просторном и светлом холле - диваны и удобные кресла. А еще бросается в глаза то, что не забыли во время реконструкции о маломобильных и людей с инвалидностью. Для них здесь обустроили пандусы с перилами и специальный лифт, кнопки управления которым продублированы шрифтом Брайля.

Что касается персонала, то сейчас в седьмом Апелляционном административном суде работает 24 служители Фемиды. Для них оборудованы четыре судебных зала заседаний из совещательными комнатами и системами видеоконференцсвязи.

Также в новом помещении есть конференц-зал для брифингов и семинаров, информационный центр, канцелярия и архив.

Присутствовавшая на торжественном открытии председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила: "Я убеждена, что многие судьи в нашей стране просто мечтают о том, чтобы и у них были такие условия для работы. И чтобы для граждан были такие же условия рассмотрения дел".

В свою очередь, Зиновий Холоднюк подчеркнул, что обеспечение надлежащих условий в помещениях судов является одним из приоритетных задач.

"ГСА постепенно в пределах финансовых возможностей принимает все необходимые меры для создания комфортных условий для посетителей судов в соответствии с современными европейскими стандартами. Такие помещения судов будут во всех регионах и украинцы будут обеспечены высоким уровнем доступа к правосудию", - заверил глава ГСА.

По данным ГСА, за последние 5 лет помещение Седьмого апелляционного административного суда является уже 72 помещением среди отремонтированных и обновленных зданий судов. К концу же года ГСА планирует ввести в эксплуатацию еще 13 таких объектов. Тем самым еще на несколько шагов приблизить Украину к европейскому уровню доступа к правосудию.

 

Больше новостей о: Винница Апелляционный суд ГСА Открытие суда

Архив
Новости
В Днипре протестуют против беспредела местных налоговиков, - СМИ 12:08
Российский беспилотник. Фото: azov.org.ua
Военные "Азова" сбили российский беспилотник в зоне ООС 12:00
Апелляционный суд в Виннице. Фото: ГСА
В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда 12:00
Украина увеличила экспорт зерна на 23% в 2018/2019, - Минсельхоз США 11:46
Украинцев ожидает самая мощная магнитная буря за последние 10 лет: как уберечь себя 11:32
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok