В Виннице судебная администрация открыла новое здание апелляционного суда

Государственная судебная администрация реализовала очередной проект по созданию надлежащих условий для осуществления судопроизводства.\r\nОб этом сообщает пресс-служба ГСА, передают Українські Новини.\r\nВ Виннице служители Фемиды переехали в современное шестиэтажное помещение в самом сердце города.\r\nЗдание по улице Соборная\/Оводова, 48\/34 является памятником архитектуры с более чем вековой историей. Но в последнее время находилось в крайне запущенном состоянии.\r\nЗа счет государственных средств изготовлена проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ. Фактическая стоимость этих работ составляет 82 млн гривен.\r\nУже сегодня здесь разместился Седьмой апелляционный административный суд в апелляционном округе, который объединяет Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.\r\n"В 2017 году, когда мы сюда приехали, здесь были одни развалины. И я никогда не мог подумать, что здесь на 6 этаже будет такое прекрасное помещение", - вспоминает председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.\r\n\r\n\r\nПосле реконструкции памятник архитектуры преобразился в суд европейского образца. На входе в помещение - раздвижные двери. Сразу за ними - охрана, современное устройство для сканирования вещей посетителей и «умные» камеры, распознающие лица.\r\n\r\nЧуть дальше - в просторном и светлом холле - диваны и удобные кресла. А еще бросается в глаза то, что не забыли во время реконструкции о маломобильных и людей с инвалидностью. Для них здесь обустроили пандусы с перилами и специальный лифт, кнопки управления которым продублированы шрифтом Брайля.\r\n\r\nЧто касается персонала, то сейчас в седьмом Апелляционном административном суде работает 24 служители Фемиды. Для них оборудованы четыре судебных зала заседаний из совещательными комнатами и системами видеоконференцсвязи.\r\n\r\n\r\nТакже в новом помещении есть конференц-зал для брифингов и семинаров, информационный центр, канцелярия и архив.\r\n\r\nПрисутствовавшая на торжественном открытии председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила: "Я убеждена, что многие судьи в нашей стране просто мечтают о том, чтобы и у них были такие условия для работы. И чтобы для граждан были такие же условия рассмотрения дел".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kynF8JvP7cg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ свою очередь, Зиновий Холоднюк подчеркнул, что обеспечение надлежащих условий в помещениях судов является одним из приоритетных задач.\r\n"ГСА постепенно в пределах финансовых возможностей принимает все необходимые меры для создания комфортных условий для посетителей судов в соответствии с современными европейскими стандартами. Такие помещения судов будут во всех регионах и украинцы будут обеспечены высоким уровнем доступа к правосудию", - заверил глава ГСА.\r\nПо данным ГСА, за последние 5 лет помещение Седьмого апелляционного административного суда является уже 72 помещением среди отремонтированных и обновленных зданий судов. К концу же года ГСА планирует ввести в эксплуатацию еще 13 таких объектов. Тем самым еще на несколько шагов приблизить Украину к европейскому уровню доступа к правосудию.\r\n