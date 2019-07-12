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12 июля 2019, пятница, 11:27 421
Верховная Рада и партии 2019-07-12T12:15:02+03:00
Українські Новини
На Полтавщине команда БППшника Ищейкина готовит фальсификации, - Гаврилечко

На Полтавщине команда БППшника Ищейкина готовит фальсификации, - Гаврилечко

Депутаты БПП продолжают вести грязную кампанию под новыми брендами "Европейской солидарности". Так, очередную фальсификацию выборов готовит действующий нардеп БПП Константин Ищейкин, который баллотируется на округе №148 на Полтавщине.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Юрий Гаврилечко.

По словам эксперта, выдвиженцы от БПП демонстрируют удивительную солидарность в вопросе работы против своих конкурентов на текущих выборах.

"Я уже писал о провокациях на округе №197 (Черкащина) против Александр Скичко, кандидата от партии "Слуга Народа", когда вроде как от его имени шла расклейка похожей по стилю агитпродукции в общественных местах с целью вызвать неприятие к нему от изобилия рекламы. Также, упоминал и о провокациях  против Михайло Головко, кандидата от ВО "Свобода" по округа №164 (Тернопольщина. Примечательно, что и в том и в другом округе, противостоят эти кандидатам, среди прочих, самовыдвиженцы(!), так или иначе связанные с Блоком Панамских Патриотов (БПП)", - пишет политолог.

Как отмечает Гаврилечко, по состоянию на вечер 10 июля в полицию поступило 72 сообщения о нарушениях избирательного процесса на Полтавщине.

Наибольшее количество обращений касались нарушения права размещения предвыборной агитации, вероятного подкупа избирателей, присвоение брендов политических партий. Львиная доля зафиксированных правонарушений приходится на округ №148, где баллотируется Константин Ищейкин.

"Характерно, что значительна часть обращений касается нарушений прав конкурентов самовыдвиженца от БПП. Просто поразительная "солидарность" какая-то выходит. Округа разные, а технологии схожие. И везде торчат уши бывших адептов блока панамских патриотов… так что не исключено, что на 148ом округе мы еще увидим различные варианты фальсификаций в пользу апологета оффшорно-мальдивского экс-главнокомандующего. Впрочем, ничего удивительного – за власть цепляются как могут", - считает Гаврилечко.

Больше новостей о: Ищейкин Фракция БПП Юрий Гаврилечко

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