На Полтавщині команда БППшника Іщейкіна готує фальсифікації, - Гаврилечко

Депутати БПП продовжують вести брудну кампанію під новими брендами "Європейської солідарності". Так, чергову фальсифікацію виборів готує діючий нардеп БПП Костянтин Іщейкін, який балотується у окрузі №148 на Полтавщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише політолог Юрій Гаврилечко.

За словами експерта, висуванці від БПП демонструють дивовижну солідарність у питанні роботи проти своїх конкурентів на поточних виборах.

"Я вже писав про провокації на окрузі №197 (Черкащина) проти Олександр Скічко, кандидата від партії "Слуга Народу", коли нібито від його імені велося розклеювання схожої за стилем агітпродукції в громадських місцях з метою викликати неприйняття до нього від достатку реклами. Також, згадував і про провокації проти Михайла Головка, кандидата від ВО "Свобода" по округу №164 (Тернопільщина. Примітно, що і в тому і в іншому окрузі, протистоять цим кандидатам, серед інших, самовисуванці(!), так або інакше пов'язані з Блоком Панамських Патріотів (БПП)", - пише політолог.

Як зазначає Гаврилечко, станом на вечір 10 липня в поліцію надійшло 72 повідомлення про порушення виборчого процесу на Полтавщині.

Найбільша кількість звернень стосувалися порушення права розміщення передвиборної агітації, ймовірного підкупу виборців, привласнення брендів політичних партій. Левова частка зафіксованих правопорушень припадає на округ №148, де балотується Костянтин Іщейкін.

"Характерно, що значна частина звернень стосується порушень прав конкурентів самовисуванця від БПП. Просто вражаюча "солідарність" якась виходить. Округи різні, а технології схожі. І скрізь стирчать вуха колишніх адептів блоку панамських патріотів... так що не виключено, що на 148ому окрузі ми ще побачимо різні варіанти фальсифікацій на користь апологета оффшорно-мальдівського екс-головнокомандувача. Втім, нічого дивного – чіпляються за владу як можуть", - вважає Гаврилечко.