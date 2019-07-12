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12 июля 2019, пятница, 10:20 680 Фото
Происшествия 2019-07-12T10:25:21+03:00
Українські Новини
Кандидату по 220-му округу Юрию Дидовцу светит 3 года за жестокое избиение волонтера, - СМИ

Кандидату по 220-му округу Юрию Дидовцу светит 3 года за жестокое избиение волонтера, - СМИ

Кандидат по округу №220 в Киеве, депутат Киевсовета от "Батькивщины" Юрий Дидовец избил волонтера, который уже снял побои и сейчас находится в больнице. Об этом стало известно из заявления в полицию, написанного женой пострадавшего Евгенией Котляренко, информирует портал obozrevatel.com.

"10.07.19 примерно в 23:10 неизвестный человек, который представился Юрием Дидовцом, нанес телесные повреждения моему мужу по адресу проспект Гонгадзе,32, возле подъезда №5. В данный момент муж находится в больнице и позже напишет заявление в полицию", – говорится в заявлении на имя начальника Подольского отделения полиции.

Судя по фотографии пострадавшего и необходимости госпитализации, ему были нанесены телесные повреждения средней тяжести. Согласно действующему Уголовному кодексу, за это обвиняемому может грозить тюремное заключение сроком до 3 лет.

Напомним, что этот случай не первый, когда депутат Киевсовета Юрий Дидовец распускал руки. В июне 2016 года он сорвал собрание адвокатов на Подоле. По свидетельствам очевидцев, Дидовец ударил одного из участников собрания, забрал списки присутствующих и попытался сам провести заседание. Пострадавший – адвокат Сергей Василишин – написал заявление в полицию. Особо интересна эту ситуация из-за того, что Юрий Дидовец сам возглавляет адвокатскую фирму "Украинский адвокат", что наталкивает на мысль – у него могли быть бизнес-интересы в том, чтобы сорвать собрание адвокатов Подола.

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