НСЖУ против использования журналистов в политической избирательной кампании, - заявление союза

"Выборы в парламент - ответственное время для всех медиа. Национальный союз журналистов Украины обращает внимание на недопустимо большое количество случаев использования "черного пиара" и грязных избирательных технологий в СМИ. Некоторые общенациональные медиа стали инструментами откровенных политических манипуляций. Избиратели, которые ожидают от журналистов беспристрастного анализа и объективности, подвержены искаженной картинке действительности, фейкам и откровенной или скрытой пропаганде". Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины, размещенном на портале профобъединения.

В частности, в документе отмечается, что в отдельных регионах - в частности, в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и других областях, - политическое противостояние превратилось в конфликты между отдельными редакциями и между журналистами, которые фактически выступают как агитаторы кандидатов из разных лагерей.

Такие случаи не имеют ничего общего с журналистикой и является прямым нарушением профессиональной этики. Союз журналистов неоднократно осуждал публикацию "чернухи" в местных СМИ и поддерживает инициативы журналистских сообществ, которые отказываются от размещения негативной непроверенной информации о кандидатах или политических силах. В НСЖУ осуждают практику использования журналистов в роли политических агитаторов, пропагандистов или "киллеров". В организации убеждены, что наибольшей ценностью для медиа является доверие аудитории, а неэтичное поведение отдельных коллег подрывает доверие к журналистам в целом.

В течение последних лет Национальный союз журналистов Украины настойчиво борется за повышение уровня безопасности работы украинских журналистов и за обеспечение реальной независимости СМИ. Однако эти усилия по защите прав всех журналистов, независимо от их взглядов, не означают, что союз терпит случаи злоупотребления статусом журналиста или статусом медиа.

В организации напомнили, что согласно п. 4.2 Устава профобъединения, члены НСЖУ должны "соблюдать требования законов Украины, Устава НСЖУ и Кодекса профессиональной журналистской этики". За нарушение этих требований журналист может быть исключен из рядов союза и не может рассчитывать на защиту организации.

"Призываем коллег, несмотря на горячие предвыборные баталии, соблюдать в своей работе профессиональные стандарты и осознавать репутационные риски в случае их нарушения. Призываем политические штабы вести агитационную кампанию в рамках закона и не использовать СМИ (иногда - подконтрольные) для сведения счетов с оппонентами", - резюмируется в заявлении НСЖУ.