НСЖУ против использования журналистов в политической избирательной кампании, - заявление союза

"Выборы в парламент - ответственное время для всех медиа. Национальный союз журналистов Украины обращает внимание на недопустимо большое количество случаев использования "черного пиара" и грязных избирательных технологий в СМИ. Некоторые общенациональные медиа стали инструментами откровенных политических манипуляций. Избиратели, которые ожидают от журналистов беспристрастного анализа и объективности, подвержены искаженной картинке действительности, фейкам и откровенной или скрытой пропаганде". Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины, размещенном на портале профобъединения.\r\nВ частности, в документе отмечается, что в отдельных регионах - в частности, в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и других областях, - политическое противостояние превратилось в конфликты между отдельными редакциями и между журналистами, которые фактически выступают как агитаторы кандидатов из разных лагерей.\r\nТакие случаи не имеют ничего общего с журналистикой и является прямым нарушением профессиональной этики. Союз журналистов неоднократно осуждал публикацию "чернухи" в местных СМИ и поддерживает инициативы журналистских сообществ, которые отказываются от размещения негативной непроверенной информации о кандидатах или политических силах. В НСЖУ осуждают практику использования журналистов в роли политических агитаторов, пропагандистов или "киллеров". В организации убеждены, что наибольшей ценностью для медиа является доверие аудитории, а неэтичное поведение отдельных коллег подрывает доверие к журналистам в целом.\r\nВ течение последних лет Национальный союз журналистов Украины настойчиво борется за повышение уровня безопасности работы украинских журналистов и за обеспечение реальной независимости СМИ. Однако эти усилия по защите прав всех журналистов, независимо от их взглядов, не означают, что союз терпит случаи злоупотребления статусом журналиста или статусом медиа.\r\nВ организации напомнили, что согласно п. 4.2 Устава профобъединения, члены НСЖУ должны "соблюдать требования законов Украины, Устава НСЖУ и Кодекса профессиональной журналистской этики". За нарушение этих требований журналист может быть исключен из рядов союза и не может рассчитывать на защиту организации.\r\n"Призываем коллег, несмотря на горячие предвыборные баталии, соблюдать в своей работе профессиональные стандарты и осознавать репутационные риски в случае их нарушения. Призываем политические штабы вести агитационную кампанию в рамках закона и не использовать СМИ (иногда - подконтрольные) для сведения счетов с оппонентами", - резюмируется в заявлении НСЖУ.