ЕСПЧ признал, что €31 тысячу у чеха в аэропорту "Жуляны" таможенники забрали незаконно

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконной конфискацию 31 тыс. евро, изъятых у гражданина Чехии в аэропорту Киева "Жуляны" (сейчас - международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского).\r\nОб этом говорится в решении суда от 11 июля, передают Українськi Новини.\r\nЗаявитель Василь Садоча - 47-летний гражданин Чехии, сообщил суду, что в июле 2011 года путешествовал из Украины в Польшу с 41 000 евро.\r\nПри этом он не сообщил заранее таможеннику о том, что у него есть при себе более 10 тыс. евро наличными.\r\nВ связи с этим 31 тыс. евро были у него изъяты и по решению украинского суда конфискованы.\r\nЧех утверждал, что деньги были получены из частного займа, и предоставил кредитное соглашение.\r\nЕСПЧ решил, что Украина нарушила статью 1 Протокола №1 (защита собственности) Конвенции прав человека.\r\n"По мнению суда, конфискация всей необъявленной суммы наложила чрезмерное бремя на заявителя и была несоразмерна совершенному преступлению", - сказано в постановлении ЕСПЧ.\r\nПри этом моральную компенсацию Евросуд чеху не присудил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, а вот ранее, почти 10 лет назад в аэропорту "Борисполь" таможня конфисковала самолет.