ЕСПЧ признал, что €31 тысячу у чеха в аэропорту "Жуляны" таможенники забрали незаконно

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконной конфискацию 31 тыс. евро, изъятых у гражданина Чехии в аэропорту Киева "Жуляны" (сейчас - международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского).

Об этом говорится в решении суда от 11 июля, передают Українськi Новини.

Заявитель Василь Садоча - 47-летний гражданин Чехии, сообщил суду, что в июле 2011 года путешествовал из Украины в Польшу с 41 000 евро.

При этом он не сообщил заранее таможеннику о том, что у него есть при себе более 10 тыс. евро наличными.

В связи с этим 31 тыс. евро были у него изъяты и по решению украинского суда конфискованы.

Чех утверждал, что деньги были получены из частного займа, и предоставил кредитное соглашение.

ЕСПЧ решил, что Украина нарушила статью 1 Протокола №1 (защита собственности) Конвенции прав человека.

"По мнению суда, конфискация всей необъявленной суммы наложила чрезмерное бремя на заявителя и была несоразмерна совершенному преступлению", - сказано в постановлении ЕСПЧ.

При этом моральную компенсацию Евросуд чеху не присудил.

Как сообщали Українськi Новини, а вот ранее, почти 10 лет назад в аэропорту "Борисполь" таможня конфисковала самолет.