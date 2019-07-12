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12 июля 2019, пятница, 08:21 134 Фото
Силовые структуры 2019-07-12T08:21:01+03:00
Українські Новини
Украинские миротворцы миссии ООН в ДР Конго пополнили запасы необходимого имущества: с Родины прилетел "грузов

Украинские миротворцы миссии ООН в ДР Конго пополнили запасы необходимого имущества: с Родины прилетел "грузовик"

Из Мелитополя - в Центральную Африку. Военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершил посадку на аэродроме города Гома, что в Демократической Республике Конго. Грузовой борт доставил около 22 тонн разнообразного имущества для нужд 18-го отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

- Перед тем, как получить этот груз, начальники служб проанализировали потребности нашего отряда и сформировали соответствующие заявки для органов обеспечения, - рассказывает заместитель командира 18-го отдельного вертолетного отряда по тыловому обеспечению подполковник Марьян Булыга. - Соответственно в Минобороны спланировали и отправили к нам этот самолет. На его борту авиационно-техническое имущество, необходимое для текущего ремонта и обслуживания авиационной техники отряда, медикаменты, прачечный комплекс, а также мелкие автозапчасти, шины, масла, реагенты для фильтровальной станции, моющие средства и многие другие необходимые нам вещи.

Разгрузка и загрузка транспортника прошли за считанные часы, ведь Миссия ООН имеет определенные ограничения по времени пребывания самолетов на аэродроме. На Родину борт вернется тоже не пустым. В него загрузили имущество, которое подлежит списанию или замене.

Отдельно стоит также добавить, что маршрут самолета Ил-76 протяженностью почти 6 тыс километров из международного аэропорта Львов к аэродрому Гома длился более 10 часов. На борту самолета находился двойной экипаж.

- В общем, полет прошел нормально. Пришлось немного попотеть под палящим египетским солнцем во время длительной дозаправки в Асуане, - рассказывает командир экипажа майор Олег Заиченко. – И хотя мы уже не первый раз прилетаем в Гому, каждый раз должны быть осмотрительными. Аэродром расположен в долине среди гор на высоте более чем 1,5 тыс метров над уровнем моря. К тому же, он не оборудован в полной мере радиотехническими средствами управления воздушным движением. Именно поэтому мы осуществляли визуальный заход на посадку.

Несмотря на все трудности экипаж украинского транспортника продемонстрировав свой исключительный профессионализм, прекрасно справился с задачей и уже вернулся в Украину.

Специально для Українських Новин, Владислав Демьяненко, помощник командира отряда по связям со СМИ.

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