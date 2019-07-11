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11 июля 2019, четверг, 20:50 405
Экономика 2019-07-11T20:57:05+03:00
Українські Новини
Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец

Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец

Никакого неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет. Руководитель "Укрэнерго" манипулирует расчетами. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, реагируя на заявление руководителя ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука о якобы 30% росте цены на электроэнергию для промышленности.

 
Эксперт заявил, что руководитель НЭК "Укрэнерго", сообщая о росте стоимости электроэнергии, использует некорректные расчеты, учитывая в них предложенную ПАО "Центрэнерго" цену (2,3 грн за кВт-ч) в первый день работы рынка, по которой никто электроэнергию не купил. В то же время другие тепловые электростанции предложили на рынке цену 1,43 грн за кВт-ч (что меньше на 13% чем последний тариф, установленный НКРЕКП для тепловой генерации).
 
"Для расчета средней цены на рынке, которая была представлена ​​в презентации, были использованы результаты торгов на Украинской энергетической биржи по ПАО "Центрэнерго". Как известно, ПАО "Центрэнерго" в первый день функционирования рынка электрической энергии вышло с ценовым предложением 2,30 грн/кВт*ч. Данное предложение никем акцептует (принята) ни была. Использовать в расчетах цену электроэнергии, по которой даже не состоялись торги, некорректно. в то же время тепловые электростанции, входящие в группу ДТЭК, вышли с предложением 1,43 грн/кВт*ч, что на 13% ниже даже последний тариф, установленный НКРЭКУ для тепловой генерации", - написал Трохимец.
 
Эксперт отметил, что в условиях рынка цены на электроэнергию формируются спросом и предложением, а потребители выбирают того поставщика, условия которого для них более приемлемы, в зависимости от их графика потребления.
 
"Рынок электрической энергии на то и рынок, чтобы на нем работали спрос и предложение, а не чиновники со своими интересами. Потребитель, который покупает 10 млн кВт*ч должен платить меньше за единицу товара, которым является электроэнергия, чем потребитель, который покупает 1 тыс. кВт * ч. Определенному потребителю вполне выгодно покупать электроэнергию дороже, чем она стоила в старом рынке, но на основе своего графика потребления, чем пользоваться тарифным коэффициентом 1,5 для пиковой нагрузки, как было раньше", - написал Трохимец.
 
Он также обратил внимание, что новый рынок электроэнергии работает уже более десяти дней, и недовольства им от потребителей не слышно, за исключением АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Покровский ГОК", которые, по его мнению, руководствуются политическими, а на экономическими мотивами.
 
"Никакой катастрофы и неконтролируемого роста стоимости электроэнергии на рынке не происходит! Никакого злоупотребления со стороны тепловой генерации (по крайней мере частной) тоже нет! Рынок функционирует и развивается в нормальном рабочем режиме", - подчеркнул Трохимец.
 
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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