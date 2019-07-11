Зеленский запрещает военный парад, манипулируя цифрами, – Ляшенко

Президент Владимир Зеленский запрещает военный парад, манипулируя цифрами. Об этом заявил политический эксперт Глеб Ляшенко в социальной сети Facebook.

"Президент Зеленский сделал красивый, как он думает, жест – отменил военный парад на День независимости и пообещал отдать сэкономленные деньги военным. По словам Зеленского, празднование обошлось бы в 300 миллионов гривен. Вроде бы всё правильно говорит, но давайте разберемся с цифрами. 300 миллионов – большая сумма. Откуда она взялась? На что бы эти деньги потратили в случае проведения парада?" – написал Глеб Ляшенко.

По его словам, затраты на проведение военного парада должны быть минимальными.

"На форму? Но её и так выдают военнослужащим и специально к параду не покупают. Техника, горючее? Но ведь подготовка к параду и само действо по сути являются учениями, которые в любом случае проводят за счёт средств госбюджета. С применением той самой техники и использованием горючего. Возможно, президент Зеленский в сумму 300 миллионов включил премии военным, участникам АТО и ООС, которые выдаются к параду по случаю Дня независимости? В таком случае это вообще чистой воды манипуляция: сэкономим деньги на премиях военным, чтобы выдать премии военным", отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сумма в 300 миллионов гривен, которую озвучил Владимир Зеленский, ничем не обоснована.

"В общем, создаётся ощущение, что Зеленский нарисовал с потолка некую сумму, якобы необходимую для проведения парада 24-го августа, а затем решил её "сэкономить" в целях личного пиара за 10 дней до выборов. Настоящий шоумен, знает своё ремесло! И да, гей-парадам в столице Украины Зеленский полностью благоволит, а военные парады запрещает. Нехорошо, однако", – резюмировал Глеб Ляшенко.