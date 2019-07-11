Киевская кондфабрика Roshen намерена увеличить уставной фонд в 3 раза

Акционеры Киевской кондитерской фабрики "Рошен", входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, намерены увеличить уставный капитал в 2,9 раза до 505,83 млн гривен.\r\nОб этом говорится в повестке дня собрания акционеров, передают Українські Новини.\r\nСогласно ей, акционеры рассмотрят возможность увеличения уставного капитала путем эмиссии акций.\r\nНа данный момент фонд составляет 175 833 098 гривен, а общее количество простых именных акций - 703 332 392 штук.\r\nТак, предлагается внести изменения в устав общества, согласно которым количество акций будет увеличено до 2 023 332 392 штук номинальной стоимостью 0,25 гривны, что составляет 505 833 098 гривен.\r\nОтмечается, что собрание состоится 30 июля.\r\nРанее корпорация Roshen заявляла, что проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен и Кременчугской - на 300 млн гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, Киевская кондфабрика Roshen увеличила прибыль в 4 раза до 11 млн гривен в 2018.\r\nRoshen заняла 25-е место в международном рейтинге крупных мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по итогам 2018 года, опустившись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.