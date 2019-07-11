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11 июля 2019, четверг, 17:33 111
Экономика 2019-07-11T17:33:12+03:00
Українські Новини
Киевская кондфабрика Roshen намерена увеличить уставной фонд в 3 раза

Киевская кондфабрика Roshen намерена увеличить уставной фонд в 3 раза

Акционеры Киевской кондитерской фабрики "Рошен", входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, намерены увеличить уставный капитал в 2,9 раза до 505,83 млн гривен.

Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров, передают Українські Новини.

Согласно ей, акционеры рассмотрят возможность увеличения уставного капитала путем эмиссии акций.

На данный момент фонд составляет 175 833 098 гривен, а общее количество простых именных акций - 703 332 392 штук.

Так, предлагается внести изменения в устав общества, согласно которым количество акций будет увеличено до 2 023 332 392 штук номинальной стоимостью 0,25 гривны, что составляет 505 833 098 гривен.

Отмечается, что собрание состоится 30 июля.

Ранее корпорация Roshen заявляла, что проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим намерена увеличить уставный капитал Киевской фабрики на 330 млн гривен и Кременчугской - на 300 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Киевская кондфабрика Roshen увеличила прибыль в 4 раза до 11 млн гривен в 2018.

Roshen заняла 25-е место в международном рейтинге крупных мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по итогам 2018 года, опустившись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.

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