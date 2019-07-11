Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ

Депутаты Днепровского сельского совета Белозерского района Херсонской области обратились в НАБУ, Генпрокуратуру, СБУ и ГБР с требованием прекратить незаконные действия правоохранителей и привлечь к ответственности сотрудника отдела «К» СБУ в Херсонской области Сидея Д.В.

Об этом говорится в письме депутатов к руководству правоохранительных оранов, копией которого располагают Українські Новини.

Депутаты утверждают, что СБУшник предварительно вступив в преступный сговор с гражданином Литвиненко с 2014 года вмешивается в деятельность комунального предприятия Агрофирмы совхоз «Белозерский» с целью помочь последнему осуществить рейдерский захват предприятия.

Ранее об этом уже писал местный ресурс «Херсонці».

Сообщается, что до 2014 года совхозом руководил родственник Максима Литвиненко – Виктор Силецкий, который на общем собрании трудового коллектива предприятия и по инициативе территориальный громады Днепровского сельсовета был уволен со своей должности.

Оказалось, что, возглавляя совхоз «Белозерский» за счет агропредприятия он создал компании где он является учредителем – СТОВ «Енограй» и КП «Промжилбуд», потратив десятки миллионов совхозных денег – это и стало причиной увольнения Силецкого.

В коллективе были уверены, что все действия Силецкого были направлены на доведение до банкротства Агрофирмы «Белозерский».

5 лет назад СМИ сообщали об конфликте по насосной станции, которой безосновательно на данный момент пользуется СТОВ «Енограй», а также о том, что Силецкий и экс-главный бухгалтер агрофирмы Лихацкая при помощи «титушек» пытались захватить административное здание Днепровского поселкового совета, здание агрофирмы и все имущество с целью вернуть себе должности.

Жители села пробовали обращаться в СБУ, но в Службе безопасности им помочь не захотели. Работники Агропредприятия связывают это с тем фактом, что предыдущее руководство в лице Силецкого оказывало благотворительную помощь управлению СБУ в Херсонской области на общую сумму около 680 тыс грн.

Тогда днепровцам удалось отстоять предприятие. Более пяти лет продолжались судебные разбирательства между «Белозерским» и фирмами Литвиненко, который возглавил Енограй и Промжилбуд и в итоге в прошлом году Верховный Суд принял решение в пользу «Белозерского», признав долг в размере 13 миллионов гривен перед коммунальным предприятием, что означает возврат украденных средств каждому жителю села Днепровское.

Не желая с этим мириться, Литвиненко при помощи правоохранителей продолжил атаки на Агропредприятие.

Две недели назад против нынешнего руководителя Агропредприятия «Белозерский» Виталия Шишенко было возбуждено уголовное дело, якобы за получение им неправомерной выгоды. Сам Шишенко также является одним из учредителей компаний «Енограй» и «Промжилбуд». Еще одним учредителем является Владимир Вишняков. Недавно Вишняков решил покинуть ряды соучредителей и обратился к Литвиненко с просьбой выплатить ему стоимость корпоративных прав.

20 июня Литвиненко в помещении одного из банков произвел эту операцию, и как раз во время передачи денег нагрянули сотрудники СБУ. При этом Вишнякову стало плохо и ему вызывали неотложную помощь.

В подозрении, которое ГПУ позже предъявила Виталию Шишенко, указано, что Вишняков якобы был посредником и что деньги от Литвиненко он должен был передать Шишенко. То есть правоохранители представили это как взятку. Логично, что в таком случае Вишняков должен проходить по делу как соучастник, но его никто не задерживал.

Депутаты сообщают, что жители общины и работники Агрофирмы совхоз «Белозерский» возмущены произволом правоохранительных органов, обеспокоены осуществлением рейдерского захвата агрофирмы под руководством правоохранительных органов и напуганы перспективами потерять рабочие места и собственное будущее.

В связи с этим, они обратились в НАБУ, ГПУ, СБУ и ГБР с требованием дать оценку незаконным коррупционным действиям сотрудников правоохранительных органов, зарегистрировать уголовное производство по факту коррупционных действий относительно вмешательства в хозяйственную деятельность, установить справедливость, защитить коммунальное имущество и репутацию директора агрофирмы Виталия Шишенко, которого они характеризуют как порядочного и справедливого руководителя.

Местные депутаты также заявляют, что под угрозой оказались более 1500 сотрудников агропредприятия, которые в ближайшее время могут оказаться без работы, а само предприятие будет доведено до банкротства.