Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мураева, – Голобуцкий

Политический эксперт Алексей Голобуцкий убежден, что санкции Российской Федерации (РФ) закрыли дверь в Верховную Раду Украины для политической партии Евгения Мураева.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из обилия предвыборной наружной рекламы больше всего меня удивляют борды Мураева с Вилкулом. Я, конечно, привык к тому, что политики врут и обманывают. Но чтобы настолько открыто – давно не видел. Партия, которую возглавляет Мураев, обещает установить мир в стране. Но как? Сам Мураев и половина партийного списка его "Оппоблока" на выборах в Раду находятся под санкциями России. То есть, Евгений Мураев, обещающий мир, даже не сможет въехать на территорию РФ, чтобы этот мир обсудить. Как же он собрался договариваться о мире? По Skype? Через телемост? Письма будет слать Путину?" – задался вопросом Голобуцкий.

По его словам, партия Мураева не сможет попасть в парламент в том числе и именно из-за санкций РФ.

"В общем, получилось, что санкции РФ – это закрытая дверь в Верховную Раду для партии Мураева. Реакция на популистское и не выполнимое общение уже есть – это рейтинг партии в 1-2%. Избиратели понимают, что Мураев и его команда при всем желании не смогут реализовать обещания, а значит, и нет смысла проводить их в парламент", – отметил эксперт.

Политический эксперт так же напоминает, что репутация самого Мураева крайне сомнительная.

"Тем более, репутация самого Евгения Мураева крайне сомнительна – за год он успел трижды сменить партии и каким-то загадочным образом снова оказался в "Оппоблоке", из которого пару лет назад со скандалом вышел. Думаю, ситуация с партией Мураева должна стать уроком для украинских политиков. Все очень просто: не нужно обещать то, что вы сделать не сможете", – резюмировал Алексей Голобуцкий.