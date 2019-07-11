подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 16:21 426
Выборы 2019-07-11T16:22:30+03:00
Українські Новини
Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мураева, – Голобуцкий

Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мураева, – Голобуцкий

Евгений Мураев. Фото из открытых источников
Евгений Мураев. Фото из открытых источников

Политический эксперт Алексей Голобуцкий убежден, что санкции Российской Федерации (РФ) закрыли дверь в Верховную Раду Украины для политической партии Евгения Мураева.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из обилия предвыборной наружной рекламы больше всего меня удивляют борды Мураева с Вилкулом. Я, конечно, привык к тому, что политики врут и обманывают. Но чтобы настолько открыто – давно не видел. Партия, которую возглавляет Мураев, обещает установить мир в стране. Но как? Сам Мураев и половина партийного списка его "Оппоблока" на выборах в Раду находятся под санкциями России. То есть, Евгений Мураев, обещающий мир, даже не сможет въехать на территорию РФ, чтобы этот мир обсудить. Как же он собрался договариваться о мире? По Skype? Через телемост? Письма будет слать Путину?" – задался вопросом Голобуцкий.

По его словам, партия Мураева не сможет попасть в парламент в том числе и именно из-за санкций РФ.

"В общем, получилось, что санкции РФ – это закрытая дверь в Верховную Раду для партии Мураева. Реакция на популистское и не выполнимое общение уже есть – это рейтинг партии в 1-2%. Избиратели понимают, что Мураев и его команда при всем желании не смогут реализовать обещания, а значит, и нет смысла проводить их в парламент", – отметил эксперт.

Политический эксперт так же напоминает, что репутация самого Мураева крайне сомнительная.

"Тем более, репутация самого Евгения Мураева крайне сомнительна – за год он успел трижды сменить партии и каким-то загадочным образом снова оказался в "Оппоблоке", из которого пару лет назад со скандалом вышел. Думаю, ситуация с партией Мураева должна стать уроком для украинских политиков. Все очень просто: не нужно обещать то, что вы сделать не сможете", – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Парламентские выборы Алексей Голобуцкий Евгений Мураев санкции России

Архив
Новости
За парковку на местах для элкетромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен 16:30
Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мураева, – Голобуцкий 16:21
"Киевстар" считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц 16:15
Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко 16:05
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok