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11 июля 2019, четверг, 14:18 32
Верховная Рада и партии 2019-07-11T14:19:11+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует от Зеленского начать прямые переговоры с Путиным для установления мира

Платформа Бойко требует от Зеленского начать прямые переговоры с Путиным для установления мира

Конструктивные переговоры, которые прошли 10 июля в Москве между представителями партии "Единая Россия" и партии "Оппозиционная платформа ‒ За життя", являются первым шагом к выстраиванию межпартийного диалога Украины и России, информирует портал политсилы.

Высокое представительство российской стороны (в переговорах принимали участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, представитель Трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и руководитель фракции, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов) говорит о том, что межпартийный диалог позволит решить целый спектр проблем – от политических и гуманитарных до экономических и социальных ‒ в интересах обоих государств.

Уже во время первых раундов встреч, которые проходят с марта этого года, удалось достичь ряда договоренностей по жизненно важным для Украины вопросам. Это и отмена в одностороннем порядке ограничений на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины. Это и отмена (опять-таки в одностороннем порядке) санкций, которые РФ ввела в 2014 году в качестве контрмер после присоединения Украины к антироссийским санкциям Евросоюза. Это и вопросы снижения цены на газ для населения Украины. И договоренности о прямых поставках российского газа в нашу страну, которые не позволят больше украинской власти грабить народ, наживаясь на формуле "Дюссельдорф+".

Широкий межпартийный диалог между нашими странами поможет решить и многие другие вопросы экономической повестки дня (включая создание трехстороннего газового консорциума, позволяющего сохранить уникальную украинскую ГТС и обеспечить Украину бесперебойными поставками газа).

Более того, конструктивные переговоры Украины и РФ, которая является последовательной сторонницей выполнения Минских соглашений, являются основополагающими в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Оппозиционная платформа ‒ За життя" заявляет: межпартийный диалог ‒ это первый шаг на пути восстановления украинско-российских отношений. Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан ‒ проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан.

Именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений.

Представители "Оппозиционной платформы ‒ За життя" и партии "Единая Россия» согласовали меморандум, который будет подписан в ближайшее время между нашими партиями для того, чтобы диалог продолжился. Для того чтобы эпоха пещерной русофобии, навязанной стране и народу режимом Порошенко ‒ Парубия, канула в Лету, а Украина и Россия могли выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения.

Больше новостей о: Бойко Юрий Оппозиционная платформа ‒ За життя

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