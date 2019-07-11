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11 липня 2019, четвер, 14:18 14
Верховна Рада і партії 2019-07-11T14:20:57+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає від Зеленського почати прямі переговори з Путіним для встановлення миру

Платформа Бойка вимагає від Зеленського почати прямі переговори з Путіним для встановлення миру

Конструктивні переговори, які відбулися 10 липня в Москві між представниками партії "Єдина Росія" і партії "Опозиційна платформа ‒ За життя", є першим кроком до вибудовування міжпартійного діалогу України і Росії, інформує портал політсили.

Високе представництво російської сторони (у переговорах брали участь голова уряду РФ Дмитро Медведєв, представник Тристоронньої контактної групи у Мінську Борис Гризлов, перший заступник голови Держдуми Олександр Жуков і керівник фракції, заступник голови Держдуми Сергій Невєров) говорить про те, що міжпартійний діалог дозволить вирішити цілий спектр проблем ‒ від політичних і гуманітарних до економічних і соціальних ‒ в інтересах обох держав.

Уже під час перших раундів зустрічей, які проходять з березня цього року, вдалося досягти низки домовленостей щодо життєво важливих для України питань. Це і скасування в односторонньому порядку обмежень на транзитні перевезення через Росію підсанкційних товарів з України. Це і скасування (знов-таки в односторонньому порядку) санкцій, які РФ ввела у 2014 році як контрзаходи після приєднання України до антиросійських санкцій Євросоюзу. Це і питання зниження ціни на газ для населення України. І домовленості про прямі поставки російського газу в нашу країну, які не дозволять більше української влади грабувати народ, наживаючись на формулі "Дюссельдорф+".

Широкий міжпартійний діалог між нашими країнами допоможе вирішити і багато інших питань економічного порядку денного (включно зі створенням тристороннього газового консорціуму, що дозволяє зберегти унікальну українську ГТС і забезпечити Україну безперебійним постачанням газу).

Більш того, конструктивні переговори України і РФ ‒ послідовної прихильниці виконання Мінських угод ‒ є основоположними в питанні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Опозиційна платформа ‒ За життя" заявляє: міжпартійний діалог ‒ це перший крок на шляху відновлення українсько-російських відносин. Відповідно до соцопитувань, 70% українців переконані, що заради досягнення миру, визволення наших громадян, утримуваних у Російській Федерації, президент України Володимир Зеленський зобов'язаний виконати волю громадян ‒ проявити ініціативу і вступити у прямий діалог із президентом Росії Володимиром Путіним. Ми вимагаємо, щоб президент Зеленський виконав волю українських громадян.

Саме переговори, саме гуманітарний діалог у всіх сферах стане відправною точкою у відновленні українсько-російських відносин.

Представники "Опозиційної платформи - За життя" та партії "Єдина Росія" узгодили меморандум, який буде підписано найближчим часом між нашими партіями для того, щоб діалог продовжився. Для того щоб епоха печерної русофобії, нав'язаної країні та народу режимом Порошенка - Парубія, канула в Лету, а Україна і Росія могли вибудовувати довгострокові взаємовигідні відносини.

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