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11 июля 2019, четверг, 13:48 1426 Инфографика
Верховная Рада и партии 2019-07-11T13:48:02+03:00
Українські Новини
"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

Сегодня, в последний пленарный день действующего созыва, Верховная Рада Украины 230 голосами приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками, информирует портал политсилы.

Как отмечает председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк, "Самопомощь" пришла в парламент в 2014 году с идеей пропорциональной системы выборов с открытыми списками.

"Мы в течение 5 лет "били" этот закон. Мы делали его, в том числе, нашими руками, в частности колоссальной работой народного депутата Руслана Сидоровича. И сегодня, в последний пленарный день голосования Верховной Рады 8 созыва, "Самопомощь" стопроцентной явкой и стопроцентной поддержкой нового Избирательного кодекса показала - мы на пути к развитию", - говорит Березюк.

Однако, народный депутат отмечает - радоваться рано. Надо, чтобы принятый Избирательный кодекс еще подписал президент.

"И также нужно, чтобы все украинцы на следующих очередных выборах проголосовали и сформировали парламент по этому закону. Тогда будет победа, и тогда мы скажем, что мы на правильном пути", - заключает Березюк.

Больше новостей о: Олег Березюк Избирательный кодекс Объединение "Самопомощь"

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