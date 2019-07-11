Рынок электроэнергии избавляется от недобросовестных участников, – Трохимец

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что рынок электроэнергии избавляется от участников, которые не придерживаются финансовой дисциплины.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя объявление ГП "НЭК "Укрэнерго" преддефолтного состояния некоторым субъектам рынка электрической энергии.

"Никакой чрезвычайной ситуации не произошло - рынок избавляется от недобросовестных участников. И на это не влияет никакое решение никакого чиновника - значит, отсутствует какая-либо возможность коррупции. А потребителям необходимо тщательно выбирать поставщика электроэнергии, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь", - написал Трохимец.

Эксперт отметил, что решение "Укрэнерго" касается поставщиков, нарушивших финансовую дисциплину на рынке электрической энергии. Такие нарушения закреплены в "Правилах рынка", к которым относятся: отсутствие оплаты поставщиком электрической энергии субъекту, у которого он ее купил (генерирующая электростанция, импортер и т.п.); отсутствие финансовых гарантий со стороны стороны, ответственной за баланс электрической энергии на рынке.

"Финансовая дисциплина, которая ранее была неактуальна из-за "коллективного безответственного" на оптовом рынке электроэнергии, теперь является определяющим фактором функционирования электроэнергетического комплекса. Если раньше долги только наращивались из-за несовершенства механизма функционирования, заложенного в основу деятельности ГП "Энергорынок", то теперь каждый участник рынка как сторона договорных отношений, самостоятельно несет ответственность и способна отстаивать свои права", - отметил Трохимец.

Кроме того, он обратил внимание, что финансовая ответственность участников рынка за нарушение баланса электроэнергии не менее важна, поскольку его соблюдение необходимо для эффективного функционирования рынка.

"Электроэнергия - специфический вид товара, количество потребления которого в момент времени равно количеству его производства. Поэтому соблюдение прогнозного баланса производства и потребления электрической энергии является чрезвычайно важным для электроэнергетики как в технологическом аспекте, так и в вопросе стоимости электроэнергии", - подчеркнул Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

10 июля НЭК "Укрэнерго" обнародовало на своем сайте перечень участников рынка, которым предоставлен статус "преддефолтное". В соответствии с п. 1.7.4 "Правил рынка", в случае продолжительности статуса "преддефолтное" более 2 рабочих дней участник рынка получает статус "дефолтный", и согласно п. 1.7.5 "Правил рынка" прекращает свою деятельность на рынке электрической энергии (а в случае, если участник рынка является поставщиком, поставки электрической энергии потребителям такого участника рынка (или такому участнику рынка) осуществляется поставщиком "последней надежды"). Статус "преддефолтное" означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать электроэнергию участники рынка могут.