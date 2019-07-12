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12 июля 2019, пятница, 06:33 259 Пресс-релиз
Спорт 2019-07-12T07:15:01+03:00
Українські Новини
Итоги нынешнего первенства ДЮФЛУ показали реальные подходы к детско-юношескому футболу в украинских клубах, -

Итоги нынешнего первенства ДЮФЛУ показали реальные подходы к детско-юношескому футболу в украинских клубах, - Костюченко

"Безусловно, следует отметить прогресс в организации подготовки наших резервистов, главным итогом которого можно назвать выдающуюся победу нашей молодежной команды U-20 на недавнем Чемпионате мира, игроки которой прошли, в свое время, через игрі чемпионатов ДЮФЛУ". Об этом по итогам завершившихся турниров ДЮФЛУ сезона 2018-19 г., в комментарии Українським Новинам поделился первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

Футбольный функционер отметил, что в этом году воспитанникам  футбольной академии донецкого "Шахтера" удалось повторить успех двухлетней давности команд школы киевского "Динамо":  футбольные команды горняков так же, как несколькими годами  ранее киевлян, первенствовали во всех 4-х возрасных группах.

Кроме того Костюченко отметил прогресс в организации подготовки игроков в провинциальной школе в Моршине, чей клуб "Скала" в возрастной группе U-16 дошел до финала нынешнего сезона.

"Хочу отметить вполне удачные выступления в своих группах команд из киевской "Смены-Оболонь", харьковского "Металлиста 1925" и львовских "Карпат". Они уже дают бой фаворитам турнира. В то же время выскажу надежду, что уже в следующем сезоне вернут лидерские позиции подростковые команды столичного "Динамо" и одесского "Черноморца", - резюмировал Вадим Костюченко.

Футбольный чиновник отметил, что за матчами ДЮФЛУ внимательно следили наставники юношеских и юниорских сборных команд Украины Александр Петраков, Сергей Нагорняк и Владимир Езерский. По их мнению в клубных школах и академиях есть ребята, которые придут на смену тем же чемпионам мира из команды U-20.

Как сообщали Українські Новини, на недавнем заседании Комитет стратегического развития футбола УАФ рассмотрена новая   концепция развития детско-юношеского футбола и проекты соответствующих изменений в регламенте соревнований.

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