подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 13:03 886
Экономика 2019-07-12T01:45:08+03:00
Українські Новини
Нефедов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Нефедов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины информирует портал delo.ua.

"В конце апреля на последнем "дерегуляционном" заседании Кабмина правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - написал Нефедов на своей странице в Facebook.

Поэтому, по словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества. По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до 200 млн долларов в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.

"Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины. Представители Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации морских агентств Украины сообщают о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев "штраф за загрязнение" акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?" - задал вопрос Нефедов.

Больше новостей о: Максим Нефедов

Архив
Новости
Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову 23:54
Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 политзаключенным 23:44
Народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку 23:16
Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать 22:51
Скандального Куницкого с паспортом Израиля снял с выборов ЦИК 22:27
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok