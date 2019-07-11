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11 июля 2019, четверг, 12:07 26
Экономика 2019-07-11T12:07:57+03:00
Українські Новини
"Фармак" планирует увеличить мощности по производству жидких лекарственных форм в 2 раза в конце 2020

"Фармак" планирует увеличить мощности по производству жидких лекарственных форм в 2 раза в конце 2020

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) планирует увеличить мощности по производству жидких лекарственных форм в 2 раза в конце 2020 года.

Об этом журналистам сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"Сегодня у нас есть довольно большое количество свободных мощностей с запуском таблеточного производства и в конце 2020 года мы планируем запустить производство жидких стерильных форм", - сказал он.

По словам Костюка, в результате мощности по производству жидких лекарственных форм  увеличатся в 2 раза.

" У нас есть эти мощности, но их не хватает, я ожидаю, что они увеличатся в 2 раза... Мы берем кредит под новое производство, в том числе с помощью кредитных средств будет реализован объект. Будет новое здание, которые мы возводим, мы начинаем переговоры о закупке оборудования и реализация (объекта) - конец 2020 года", - уточнил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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