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11 июля 2019, четверг, 11:24 51
Политика 2019-07-11T11:33:39+03:00
Українські Новини
Недостаток сырья и низкие тарифы сдерживают инвестиции в строительство заводов по переработке мусора – эксперт

Недостаток сырья и низкие тарифы сдерживают инвестиции в строительство заводов по переработке мусора – эксперт

Отсутствие гарантий стабильных поставок мусорного сырья, а также отсутствие инвентаризации доступных для работы мусорных свалок, вместе с низким тарифом на вывоз и переработку отходов сдерживают активные инвестиции в строительство заводов по переработке мусора. Такое мнение высказал партнер Hillmont Partners Джеймс Харт в ходе круглого стола "Превратим мусор на деньги: чистую окружающую среду и инвестиционные возможности в сфере обращения с отходами", который прошел в Киеве в четверг.

 

"В Украине 5 тыс. свалок, они перезагружены, это вопрос экологии. То есть речь идет о необходимости быстрых действий. Поэтому многие инвесторы ожидают получения льготных условий от государства и муниципалитетов. Но не всегда могут на них рассчитывать", - отметил Харт.

 

По его словам, несмотря на то, что отрасль переработки отходов является приоритетной как для международных корпораций, так и для частных инвесторов, есть несколько препятствий, которые отмечают компании, готовые потенциально вкладывать в нее деньги в Украине.

 

Во-первых, это потенциальная нестабильность с сырьем, отсутствие инвентаризации потоков мусора, отсутствие инвентаризации самих полигонов. "Инвестор может вложить десятки миллионов евро в завод, но при этом не будет иметь достаточно сырья для его загрузки. Такие инвестиции не имеют смысла", - говорит эксперт.

 

Во-вторых, отсутствие раздела мусора от этапе сбора от населения существенно усложняет его сортировку и эффективную переработку на заводе.

 

В-третьих, существует очень высокая конкуренция за инвесторов, готовых вложить деньги в акционерный капитал для украинских проектов.

 

В-четвертых, проблемой являются низкие тарифы для сбора и хранения мусора.

 

"Наличие этих проблем делает очень большой разрыв между реальной доходностью и ожиданиями инвестора. Проектный коэффициент доходности должен быть свыше 20% - это ожидаемый заработок проектного капитала (среднезвешенная стоимость капитала). Пока нет значительного поднятния тарифов или другой формы поддержки, в виде субсидии со стороны государственного бюджета и внешних доноров, эти доходности недостигаемы", - подчеркнул Д. Харт.

 

По его мнению, решение таких проблем должно происходить как на общенациональном, так и на региональной уровне. "Мы видим пример Днепра, где муниципалитет много делает, чтобы достичь стабильности с сырьем. Если город пойдет на поднятие тарифов – это тоже будет смелый политический шаг. Но действий одного муниципалитета недостаточно, поддержка и направление этих процессов должны быть на центральном уровне", - отметил эксперт.

 

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