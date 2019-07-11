Мэр Бучи Федорук: “Агитировать за Карплюка было ошибкой“

Мэр Бучи Анатолий Федорук считает своей ошибкой поддержку Владимира Карплюка во время избирательной кампании на пост мэра Ирпеня в 2014 году и дальнейшее политическое сотрудничество. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу “Погляд“, фрагменты которого были продемонстрированы в программе #ДеЗрада . Фрагменты интервью также опубликовала на своей странице журналистка и кандидат в народные депутаты по 95 округу Михайлина Скорык-Шкаривская.

Она отмечает, что Федорук впервые в своей карьере “сказал о Карплюке то, что он на самом деле думает о своем воспитаннике”. “И это не черный пиар, а вывод одного из самых опытных аппаратчиков по факту его деятельности в Ирпене”, - написала Скорык-Шкаривская.

Она добавила, что мэр Бучи - подозреваемый в одном совместном с Карплюком уголовном деле, а также кум (крестил его второго сына), по сути партнер по бизнесу (бизнес был у их жен).

Авторы программы напомнили, что Федорук открыто агитировал за Карплюка, по региону были размещены щиты, где два политика фотографировались, пожимая друг другу руки.

“Я на тот период времени был убежден, что он (Карплюк – ред.) действительно проникся местным самоуправлением. И то, я признаю, была моя ошибка, потому что я фактически навязал определенным образом свою точку зрения и позицию избирателям этих населенных пунктов“, - отметил Федорук в интервью.

“Человек для достижения своей цели готов переступить, как говорят в народе, через родную мать, чтобы достичь какого-то результата“, - охарактеризовал мэр Бучи Карплюка.

Среди таких методов он также вспомнил распространенные СМИ Карплюка информационные сообщения о смерти ректора Налоговой академии Петра Мельника, когда тот еще был жив. “Я имел с тогда еще живым Петром Владимировичем Мельником такой неприятный разговор душевный с его стороны. “Вы представляете, мой воспитанник меня заживо похоронил“. Вот вам и ответ, и методы“, - подчеркнул Федорук.

Напомним, Карплюк является выпускником Налоговой академии Мельника, согласно официальной биографии, в студенческие годы был главой студенческого парламента в вузе.