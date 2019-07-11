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11 июля 2019, четверг, 10:55 772
Экономика 2019-07-11T10:55:01+03:00
Українські Новини
Черноморское морское пароходство отсудит миллионы у Вьетнама, - Лахненко

Черноморское морское пароходство отсудит миллионы у Вьетнама, - Лахненко

Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" готовит иск к вьетнамским партнерам, которые ненадлежащим образом выполняют свои финансовые обязательства по совместному украинско-вьетнамскому предприятию - порту "Лотос" в Хошимине (Сайгон).

Управляющий санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" Евгений Лахненко выразил недовольство недавним визитом во Вьетнам, в ходе которого украинская сторона должна была получить рычаги управления общим портом "Лотос".

Об этом сообщает пресс-служба Лахненко.

Целью визита было проведение встречи с участием руководства корпорации "Вьетранс", Вьетнамского  океанского Судоходного Агентства, СП "Лотос" и Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по вопросам функционирования общего украинского-вьетнамского предприятия "Лотос". Однако запланирована рабочая встреча не состоялась по вине вьетнамской стороны, которая не желает работать законно, распределяя прибыль СП "Лотос" в равных частях между украинской и вьетнамской стороной, что помимо прочего представляет угрозу для теплых дружеских отношений Украины с Социалистической Республикой Вьетнам.

"Вьетнамская сторона пренебрегла возможностью развивать партнерские отношения, лишив украинского партнера рычагов влияния и контроля за хозяйственной деятельностью порта "Лотос". Такие действия заставляют украинскую сторону в дальнейшем решать вышеуказанные проблемные вопросы в судебном порядке", - сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Евгений Лахненко отметил, что готовит иск о восстановлении корпоративного контроля, соблюдения вьетнамской стороной корпоративных прав Украины, взыскании дивидендов в пользу Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" в размере более 3,3 млн. долларов США - это почти 100 млн грн. и восстановления паритетного равноправного управления СП "Лотос".

"Для этого есть все предпосылки, поскольку в ходе выполнения мной обязанностей управляющего санацией Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" установлены факты нарушения бывшим руководством Государственной судоходной компании законодательства, что привело к незаконному присвоению вьетнамской стороной части корпоративных прав третьего основателя СП "Лотос" - американской компании SSA - которая вышла из бизнеса в 2002 году", - отмечает Евгений Лахненко.

Вместо распределения части SSA в равных частях, вьетнамская сторона фактически присвоила себе контроль над СП "Лотос". Действия управляющего санацией Евгения Лахненко направленные на восстановление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СП "Лотос", что будет приносить ежегодный доход Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" и восстановит морскую мощь Украины.

Напомним, в 2018р. благодаря усилиям украинских юристов во главе с Евгением Лахненко Украина вернула себе контроль над долей СП "Лотос" в размере 37% и дивиденды за 2015-2016 гг. в сумме более 370 тыс долларов, - сообщает пресс-служба Лахненко.

Больше новостей о: Черноморское морское пароходство Украина-Вьетнам Евгений Лахненко

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