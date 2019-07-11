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11 липня 2019, четвер, 10:55 372
Економіка 2019-07-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Чорноморське морське пароплавство відсудить мільйони у В‘єтнаму, - Лахненко

Чорноморське морське пароплавство відсудить мільйони у В‘єтнаму, - Лахненко

Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство" готує позов до в‘єтнамських партнерів, котрі неналежним чином виконують свої фінансові зобов‘язання по спільному українсько-в‘єтнамському підприємству - порту "Лотос" в Хошиміні (Сайгон).

Керуючий санації Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" Євгеній Лахненко висловив незадоволення нещодавнім візитом до В‘єтнаму, в ході якого українська сторона мала отримати важелі управління спільним портом "Лотос". 

Про це повідомляє прес-служба Лахненко.

Метою візиту  було проведення зустрічі за участю керівництва корпорації "В’єтранс", В’єтнамської Океанської Судноплавної Агенції, СП "Лотос" і Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" з питань функціонування спільного українсько-в’єтнамського підприємства "Лотос". Проте запланована робоча зустріч не відбулась з вини в’єтнамської сторони, яка не бажає працювати законно, розподіляючи прибуток СП "Лотос" в рівних частинах між українською та в’єтнамською стороною, що крім іншого становить загрозу для теплих дружніх стосунків України з Соціалістичною Республікою В’єтнам.

"В’єтнамська сторона знехтувала можливістю розбудовувати партнерські відносини, позбавивши українського партнера важелів впливу та контролю за господарською діяльністю порту "Лотос". Такі дії примушують українську сторону в подальшому вирішувати вищезазначені проблемні питання в судовому порядку", - повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

Євгеній  Лахненко зазначив, що готує позов про відновлення корпоративного контролю, дотримання в'єтнамською стороною корпоративних прав України, стягнення дивідендів на користь Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" у розмірі понад 3,3 млн. доларів США - це майже 100 млн грн., та відновлення паритетного рівноправного управління СП "Лотос".

"Для цього є всі передумови, оскільки в ході виконання мною обов’язків керуючого санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" встановлено непоодинокі факти порушення колишнім керівництвом Державної судноплавної компанії законодавства, що призвело до незаконного привласнення в’єтнамською стороною частини корпоративних прав третього засновника СП "Лотос" - американської компанії SSA - яка вийшла з бізнесу в 2002 році", - зазначає Євгеній Лахненко.

Замість розподілу частини SSA в рівних частинах, в’єтнамська сторона фактично привласнила собі контроль над СП "Лотос". Натомість позов, дії керуючого санацією Євгенія Лахненка спрямовані на відновлення контролю за фінансово-господарською діяльністю СП "Лотос", що приноситиме щорічний прибуток Державній  судноплавній компанії "Чорноморське морське пароплавство" та відновить морську потужність України. 

Нагадаємо, у 2018р. завдяки зусиллям українських юристів на чолі з Євгенієм Лахненком Україна повернула собі контроль над часткою  СП "Лотос" у розмірі 37% та дивіденди за 2015-2016 рр. у сумі понад 370 тис доларів, - повідомляє прес-служба Лахненко.

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