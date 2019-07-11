"Фармак" заинтересован в покупке лабораторий по разработке лекарств

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) заинтересована в покупке лабораторий по разработке лекарств.

Об этом журналистам сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"Смотрим Европу, Турцию смотрели, Испанию, Грецию, Польшу, Хорватию смотрели много чего в Украине, но то что сможет создать синергию, к сожалению пока не нашли. У нас есть несколько профайлов, которые мы ищем - это и маркетинг со своим портфелем и лаборатории по разработке. Производство мы не особо смотрим, потому что сегодня у нас есть довольно большое количество свободных мощностей", - сказал он.

По словам Костюка, сейчас идет активный поиск активов для покупки.

"Мы очень активно разрабатываем, у нас есть 4 разных партнера, которые помогают нам искать. Мы ищем, анализируем", - уточнил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.