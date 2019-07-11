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  • Могилев заявил о необходимости создания международной группы по вопросу возвращения Крыма с привлечением стран - гарантов Будапештского меморандума
11 июля 2019, четверг, 09:35 990
Политика 2019-07-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
Могилев заявил о необходимости создания международной группы по вопросу возвращения Крыма с привлечением стран

Могилев заявил о необходимости создания международной группы по вопросу возвращения Крыма с привлечением стран - гарантов Будапештского меморандума

Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев выступил с инициативой создания международной переговорной площадки для обсуждения вопроса возвращения Крыма с привлечением стран - гарантов Будапештского меморандума. Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук 10 июля 2019 года.

Глава Совета министров Крыма в 2011-2014 гг. отметил, что Минские соглашения, подготовленные в рамках "нормандского формата", ориентированы исключительно на решение конфликта на Донбассе. Его участники не затрагивают тему возвращения территории Автономной Республики Крым. При этом Анатолий Могилев уточнил, что аннексия Крыма стала первопричиной событий на Донбассе.

"Практически на каждом телевизионном эфире меня спрашивают, есть ли рецепт возвращения Крыма и прекращения войны на Донбассе. Отвечаю: для эффективного и комплексного решения Украина должна действовать ассиметрично, исходя из собственных национальных интересов. Необходимо инициировать новый переговорный процесс - "Крымский формат". Поскольку вопрос Крыма - это вопрос территориальной целостности Украины, то войти в него должны страны - гаранты Будапештского меморандума: США, Великобритания, Россия и Украина", - заявил Анатолий Могилев.

Также политик отметил, что последние пять лет вопрос Крыма не выносили на международные площадки. "Почему пять лет занимавший пост президента Пётр Порошенко не поднимал вопрос об обязательствах этих стран по соблюдению территориальной целостности Украины, имея "на руках" подписанный меморандум? Кроме личной заинтересованности и наличии кулуарных договорённостей, других ответов не вижу", - подчеркнул Анатолий Могилев.

Напомним, что в начале июня лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев сообщил, что готовит материалы для обращения в Государственное бюро расследований с требованием наказать политиков и чиновников, ответственных за сдачу Крыма.

Больше новостей о: Минские соглашения Будапештский меморандум Анатолий Могилев

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