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10 июля 2019, среда, 21:47 246
Происшествия 2019-07-10T21:50:08+03:00
Українські Новини
Поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в аварию

Поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в аварию

На переезде перегона Вершница- Новоград-Волынский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и поезда Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении пре-службы "Укрзализныци".

В результате ДТП в пути задерживается поезд Интерсити+ № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20:00.

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающей движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель автомобиля забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за по повреждения, движение поезда движение по маршруту невозможен. Из Киева было отправлено аналогичный подвижной состав, в который будет пересажено пассажиров. Ориентировочное время задержки рейса - 3 часа.

Как сообщали Українські Новини, в апреле в Одесской области фура врезалась в грузовой поезд.

Ранее под Львовом поезд сошел с рельс, движение поездов было временно изменено.

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