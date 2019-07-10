Попытки Саакашвили осуществить политическое давление на одесский суд не удались, – Олещук

Политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук заметил, что в истории украинской судебной системы перевернута очередная страница, и суды уже не будут такими, как раньше: "Перевернута очередная страница в истории украинского суда, и какие будут последствия - не понятно. Но ясно, что все так, как было вчера, уже не будет никогда".

Об этом сообщило интернет-издание "Одесский курьер".

Такой вывод Петр Олещук сделал на основе вчерашнего оправдательного решения Малиновского районного суда г. Одессы по "делу Краяна", которое сопровождалось политическим предвыборным давлением со стороны Михаила Саакашвили при поддержке владельца компании "Кадорр" Аднана Кивана.

"Оправдательный приговор - это очевидный провал системы правосудия, которая формировалась у нас до недавнего времени. И попытки оппонента Труханова Михаила Саакашвили направить на суд вектор политического предвыборного давления ожидаемого эффекта не принесли (несмотря на заметную поддержку владельца "Кадорр груп" Аднана Кивана). Общеизвестно, что процессу предшествовала соответствующая информационная кампания в СМИ, но результаты, как говорится, на табло. Доказательств наши правоохранители в очередной раз не нашли и в суд не подали", - написал Олещук.

Под "давлением" политолог, очевидно, имел в виду не только непосредственное появление Саакашвили в здание суда 10 июля, сопровождавшееся беспорядками, но и предшествовавшие этому угрозы в адрес судей за несколько дней до принятия ими решения по "делу Краяна". Тогда в ходе пресс-конференции Саакашвили назвал председателя коллегии судей Малиновского райсуда Одессы Сергея Черевко "криминалом" и пообещал посадить в тюрьму в том случае, если тот примет решение, которое не устраивает бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Олещук говорил о завершившемся 9 июля, судебном процессе по "делу Краяна", рассматривавшемся более полутора лет. Обвиняющая сторона в лице Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) считала, что Одесский горсовет приобрел здание админкорпуса завода "Краян" для размещения в нем центра админуслуг и муниципальных департаментов по завышенной цене, и требовали для мэра Одессы, его заместителя, ряда чиновников и бизнесменов длительных сроков тюремного заключения. В свою очередь, Малиновский райсуд Одессы посчитал ряд доказательств со стороны САП не соответствующими закону и на основании этого вынес оправдательный приговор.