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10 июля 2019, среда, 17:53 578
Экономика 2019-07-10T18:06:30+03:00
Українські Новини
Запуск нового рынка электроэнергии в Украине прошел успешно, – USAID

Запуск нового рынка электроэнергии в Украине прошел успешно, – USAID

Результаты первых 10 дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине доказывают, что запуск рынка прошел успешно. Это является ключевой вехой в проведении структурных реформ Украины. Такое заявление сделал USAID по итогам круглого стола "Первые шаги нового рынка электроэнергии. Вызовы, риски и пути их решения".

Об этом говорится на официальной странице USAID "Проект энергетической безопасности" в социальной сети Facebook.

При поддержке USAID и его Проекта энергетической безопасности, рынок был открыт таким образом, чтобы минимизировать риски и избежать ценовых шоков для потребителей.

Концепция "Безопасного режима", разработанная экспертами USAID Проекта энергетической безопасности, была внедрена для рынка двусторонних договоров, "на сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего. Это позволило избежать финансовых или технических осложнений, а также негативного воздействия на потребителей в период от запуска рынка до начала его полноценной работы. Механизмы "безопасного режима" продолжать обеспечивать финансовую стабильность оптового сегмента и гарантировать, что влияние на энергозатраты потребителей оставаться контролируемым.

Запуск рынка является большим шагом в переходе Украины к сильному, конкурентному и полностью интегрированному с Европой рынку.

"Основной целью USAID в секторе электроэнергетики является содействие открытию и развитию нового рынка. USAID оказывает техническую помощь и рекомендации, основанные на фактических данных, с главной целью - установление энергетической биржи. В связи с этим важным этапом для Украины стало открытие оптового рынка и теперь пришло время совместно работать над его дальнейшим продвижением в пользу потребителей", - отметил Шукру Богут, старший советник USAID Ukraine - USAID Украины по вопросам энергетики.

Больше новостей о: Электроэнергия USAID Новый рынок электроэнергии Шукру Богут

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