подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 17:07 1164
Транспорт 2019-07-10T19:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей, – КГГА

В Киеве инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей, – КГГА

КГГА. Фото: kyivcity.gov.ua
КГГА. Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщил, что сегодня, 10 июля, инспекторы по парковке работают в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой - в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Инспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности - фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме. Напомним, что в Киеве также начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах совместно с Патрульной полиции Киева.

Итак, как работает инспекция по парковке:

  • инспектор по парковке будет печатать сообщения о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля;
  • вынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения будут посылаться владельцам транспортных средств заказными письмами в течение 3 дней со дня вынесения постановления об административном взыскании;
  • инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, ведь за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Сегодня инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

  • нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 гривен;
  • нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
    • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
    • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
    • остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
    • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
    • стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 гривен с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис").

Больше новостей о: КГГА Автомобильная парковка

Архив
Новости
Россиянин убил женщину в Запорожье 19:50
Бойко в Москве сказал, что готов уже в начале августа подписать контракт на поставку российского газа по сниженным ценам 19:38
Зеленский поручил Генштабу усилить активность армии из-за обстрела в Гранитном 19:32 Дополнено
Взорвавшееся здание в Луганске. Фото: сепаратисткие сайты
В районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании 19:27
Ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен 18:43
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Рейтинг платформы Бойко перевалил за 14%, "Оппоблок" Ахметова не проходит 11:10
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok