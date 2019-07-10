В Киеве инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей, – КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщил, что сегодня, 10 июля, инспекторы по парковке работают в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой - в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Инспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности - фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме. Напомним, что в Киеве также начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах совместно с Патрульной полиции Киева.

Итак, как работает инспекция по парковке:

инспектор по парковке будет печатать сообщения о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля;

вынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения будут посылаться владельцам транспортных средств заказными письмами в течение 3 дней со дня вынесения постановления об административном взыскании;

инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, ведь за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Сегодня инспекторы по парковке могут оштрафовать за:

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 гривен;

нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе: остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон; остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон; остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда; остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон; стоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 гривен с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.



Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис").