В Киеве инспекторы по парковке начали штрафовать нарушителей, – КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщил, что сегодня, 10 июля, инспекторы по парковке работают в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой - в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах.\r\nОб этом говорится на официальном портале Киева.\r\nИнспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности - фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. В течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме. Напомним, что в Киеве также начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах совместно с Патрульной полиции Киева.\r\nИтак, как работает инспекция по парковке:\r\n\r\nинспектор по парковке будет печатать сообщения о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля;\r\nвынесенные постановления об административных взысканиях с доказательной базой правонарушения будут посылаться владельцам транспортных средств заказными письмами в течение 3 дней со дня вынесения постановления об административном взыскании;\r\nинспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, ведь за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.\r\n\r\nСегодня инспекторы по парковке могут оштрафовать за:\r\n\r\nнарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 - штраф в размере 255 гривен;\r\nнарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 ст. 122 КУоАП) - размещение автомобиля создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:\r\n\r\nостановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;\r\nостановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;\r\nостановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;\r\nостановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;\r\nстоянка в местах, где создается препятствие для движения пешеходов, - штраф в размере 510 гривен с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.\r\n\r\n\r\n\r\nКиевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис").