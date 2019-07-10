"Фармак" планирует начать реализацию АФИ до 2020

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) планирует начать реализацию АФИ (активных фармацевтических ингридиентов) до 2020 года\r\nОб этом журналистам сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.\r\n"По Шостке у нас планы хорошие, мы сейчас находимся на этапе регистрации наших субстанций, не мы вносим изменения в регистрацию, а наши партнеры, с которыми мы планируем работать, вносят наши альтернативные субстанции в свое регистрационное досье - это разные страны и страны СНГ и Европы. Мы планируем производить субстанции не только для наших нужд, а также делать бизнес на базе завода в Шостке", - сказал он.\r\nПо словам Костюка, сегодня завод в Шостке работает на 80% своей мощности и обеспечивает компанию субстанциями.\r\n"Планируем развивать там мощности и инвестировать в развитие мощностей. Что касается внесения изменений нашими партнерами, то я думаю, что это будет конец этого года", - уточнил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.\r\nВ 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.