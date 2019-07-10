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10 июля 2019, среда, 16:25 474
Политика 2019-07-10T16:31:20+03:00
Українські Новини
Мураев под российскими санкциями врет украинцам о мире, – Макаровский

Мураев под российскими санкциями врет украинцам о мире, – Макаровский

Владимир Макаровский.
Владимир Макаровский.

Политик Евгений Мураев находится под российскими санкциями, и потому все его обещания установить мир – это обман украинцев. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический консультант Владимир Макаровский.

"Евгений Мураев в недавнем своем интервью, которое он дал Дмитрию Гордону, много рассказывал о мирных инициативах и о том, как "он и его партия" смогут "принести долгожданный мир" в Украину. Однако все его обещания, планы и намерения – не стоят и ломаного гроша. Он откровенно врет своему избирателю и манипулирует его желанием скорейшего прекращения военного конфликта на Донбассе. Именно поэтому и ориентируется Мураев на восточный электорат, который особенно устал от войны у себя в регионе", – отметил Макаровский.

По его мнению, впрочем, обольщаться Мураеву не стоит, так как у его политической силы крайне низкие показатели по всем рейтингам.

"Они не просто не проходят в Раду – число их приверженцев настолько низкое, что ставит под сомнение в принципе существование этого политического объединения", – констатировал эксперт.

Он напомнил, что и сам Мураев, и многие его однопартицы находятся под санкциями России и им запрещен въезд на территорию РФ.

"Так каким образом он собирается налаживать мир, если элементарно не сможет участвовать ни в каких переговорах, если его на них просто не пустят? Ложь и манипуляция – больше за его словами ничего не скрывается. Они с соратниками предпринимают отчаянные попытки пробиться в парламент всеми правдами и (в основном) неправдами. И готовы часами говорить то, что, по их мнению, хочет услышать электорат. Вот только не учли, что избирателей обещалками уже не купить. Люди будут голосовать только за тех, в чьих руках есть действенные рычаги и способы установления мира, а не пустые слова", – заключил Владимир Макаровский.

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