Зеленский поддержал репрессии против мирных инициатив, – Якубин

Политолог Алексей Якубин заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает традиции своего предшественника, Петра Порошенко. Глава государства осуждает мирные инициативы и поддерживает радикалов в их угрозах.

Об этом Якубин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Похоже, что новый Президент фактически продолжил "лучшие традиции" своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский тоже начал осуждать мирные инициативы, одобряет угрозы радикалов против несогласных и по-видимому дает указания завести уголовные дела на тех, кто говорит о прямых переговорах для установления мира. Ну или его офис так его выставляет. Пример анонса телемоста "Давайте поговорим" между Россией и Украиной – показательный. Президент страны выступил резко против идеи восстановления публичного гражданского диалога для уменьшения эскалации и как результат, - решения конфликт между странами. А как без диалога, хотя бы в виде телемоста, можно говорить о мире?" – написал политолог.

Он уверен, что Зеленский своим заявлением одобрил угрозы радикалов в отношении журналистов телеканала, который предложил телемост.

"Фактически Зеленский, заступился не за журналистов, а "спустил псов войны" на телеканал и его сотрудников, хотя по Конституции должен быть гарантом соблюдения прав человека. То есть, как минимум, не должен призывать к расправе над журналистами, а наоборот – требовать наказания для бесчинствующих радикалов. Добавим для полноты картины еще и ситуацию с Медведчуком. Как бы к нему не относились некоторые люди в нашем обществе, а этот политик смог впервые за много месяцев освободить четырех пленных. В другой стране – ему бы орден дали. Ведь Медведчук сделал то, чего долго не могли сделать ни тогда при Порошенко, ни теперь уже при Зеленском. Но президент публично осудил действия Медведчука, фактически обвинил в том, что Медведчук вытянул из плена почти 500 украинцев и продолжает это делать", – добавил политолог.

Эксперт отметил, что часть политиков в стране говорит о том, что украинцам необходимы прямые переговоры для установления мира.

"Но и тут власть публично осуждает даже обсуждение прямых переговоров. При этом кроме планирования очередных переговоров в Нормандском формате и – давайте будем реалистами – откровенно смешного "приглашения" присоединиться к ним Дональда Трампа и уходящей Терезы Мэй Зеленский ничего предложить не может. А это – опять же, путь Порошенко, который уже завел того в никуда. Сейчас именно туда же идет новый Президент. Получается, тех, кто делает шаги к миру, власть осуждает. А сама же в этом направлении не движется. Уверен, что такой позиции Зеленского – сам мир установить не могу, другим не даю ибо политические конкуренты – украинцы дадут адекватную оценку на выборах, ведь "Слуга народа" – это "коллективный аватар Зеленского", – резюмировал Алексей Якубин.