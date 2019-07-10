Ассоциации производителей "зеленой электроэнергии" подают апелляцию на решение Окружного суда относительно тарифов "Укрэнерго"

Ассоциации производителей электроэнергии из возобновляемых источников готовятся подавать иски в апелляционные суды, чтобы добиться отмены решения Окружного административного суда Киева, которое остановило действие постановлений НКРЕКП №954 и №955, которыми были установлены тарифы для ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. По мнению производителей "зеленой" электроэнергии, это решение суда ведет к уничтожению отрасли (невыплатам станциям в рамках "зеленого тарифа").

"Насколько мне известно, уже поданы иски в апелляционные суды от НКРЕКУ и "Укрэнерго", также компании - участники нашей Ассоциации будут подавать от себя иски на привлечение их к делу в качестве третьей стороны, которая непосредственно недополучает прибыль в результате этого решения, то есть имеет последствия и влияние непосредственно для себя", - сообщила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик. По ее словам, производители "зеленой" электроэнергии будут в таком деле третьей стороной конфликта, и юристы уже готовят исковые заявления.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955. НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК "Укрэнерго".