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10 июля 2019, среда, 15:38 470
Политика 2019-07-10T15:54:01+03:00
Українські Новини
Ассоциации производителей "зеленой электроэнергии" подают апелляцию на решение Окружного суда относительно тар

Ассоциации производителей "зеленой электроэнергии" подают апелляцию на решение Окружного суда относительно тарифов "Укрэнерго"

Ассоциации производителей электроэнергии из возобновляемых источников готовятся подавать иски в апелляционные суды, чтобы добиться отмены решения Окружного административного суда Киева, которое остановило действие постановлений НКРЕКП №954 и №955, которыми были установлены тарифы для ГП "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. По мнению производителей "зеленой" электроэнергии, это решение суда ведет к уничтожению отрасли (невыплатам станциям в рамках "зеленого тарифа").

"Насколько мне известно, уже поданы иски в апелляционные суды от НКРЕКУ и "Укрэнерго", также компании - участники нашей Ассоциации будут подавать от себя иски на привлечение их к делу в качестве третьей стороны, которая непосредственно недополучает прибыль в результате этого решения, то есть имеет последствия и влияние непосредственно для себя", - сообщила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики  Елена Колтик. По ее словам, производители "зеленой" электроэнергии будут в таком деле третьей стороной конфликта, и юристы уже готовят исковые заявления.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955. НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК "Укрэнерго".
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