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  • Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски
10 июля 2019, среда, 13:38 1188
Экономика 2019-07-10T16:45:03+03:00
Українські Новини
Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски

Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото

Новый рынок электроэнергии введен в интересах потребителей, через некоторое время они смогут получать электроэнергию бесплатно (в непиковое время).

Об этом заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью интернет-изданию "Главком".

"Этот рынок придуман не в пользу энергетиков, его цель - предоставить право выбора потребителю... И Украина не стала исключением - сейчас на рынке есть профицит электроэнергии", - сказал Рогульски.

Эксперт также отметил, что в условиях рынка поставщик заинтересован, чтобы его клиенты больше потребляли ночью, чем днем, ведь тогда он может сделать более дешевые закупки на год вперед, потому что электроэнергия для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме вдвое дороже, чем базовая. И в непиковые часы, в частности, в выходные может даже предлагать потребителю электроэнергию бесплатно.

"В выходные дни бывают провалы в потреблении, поэтому поставщик должен закупить объемы, которые бы учитывали эти провалы. Это не всегда удается, поэтому поставщик стимулирует ночное потребление и в выходные дни - есть даже такая оферта: в выходные - бесплатная электроэнергия", - рассказал Рогульски.

Эксперт также убежден, что и в Украине поставщики будут предлагать потребителям бесплатную электроэнергию ночью и в выходные.

"Будут. Поставщики сами должны рассчитать такую ​​оферту. В какой-угодно момент клиент сможет сам выбрать себе такого поставщика, который предлагает более выгодные цены, чем тариф, установленный НКРЭКУ для населения", - считает Рогульски.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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