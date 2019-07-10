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  • Мета реформи енергоринку - надати споживачам можливість вибору постачальників, – Кшиштоф Рогульскі
10 липня 2019, середа, 13:38 133
Економіка 2019-07-10T14:15:01+03:00
Українські Новини
Мета реформи енергоринку - надати споживачам можливість вибору постачальників, – Кшиштоф Рогульскі

Мета реформи енергоринку - надати споживачам можливість вибору постачальників, – Кшиштоф Рогульскі

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Новий ринок електроенергії запроваджено в інтересах споживачів, за деякий час вони матимуть можливість отримувати електроенергію безкоштовно (в непіковий час).

Про це заявив польський консультант з питань функціонування енергоринку України Кшиштоф Рогульскі в інтерв’ю інтернет-виданню "Главком".

"Цей ринок вигаданий не на користь енергетиків, його мета – надати право вибору споживачеві… І Україна не стала винятком – зараз на ринку є профіцит електроенергії", - сказав Рогульскі.

Експерт також відзначив, що в умовах ринку постачальник зацікавлений, щоб його клієнти більше споживали вночі, ніж вдень, адже тоді він може зробити більш дешеві закупівлі на рік наперед, тому що електроенергія для покриття пікових навантажень в енергосистемі вдвічі дорожча, ніж базова. І у непікові години, зокрема, у вихідні може навіть пропонувати споживачеві електроенергію безкоштовно.

"У вихідні дні бувають провали у споживанні, тому постачальник має закупити обсяги, які б враховували ці провали. Це не завжди вдається, тому постачальник стимулює нічне споживання та у вихідні дні – є навіть така оферта: у вихідні – безкоштовна електроенергія", - розповів Рогульскі.

Експерт також переконаний, що і в Україні постачальники будуть пропонувати споживачам безкоштовну електроенергію вночі та у вихідні.

"Будуть. Постачальники самі мають розрахувати таку оферту. В який-завгодно момент клієнт зможе сам вибрати собі такого постачальника, який пропонує більш вигідні ціни, ніж тариф, встановлений НКРЕКП для населення", - вважає Рогульскі.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

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