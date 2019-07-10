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10 июля 2019, среда, 13:15 822
Транспорт 2019-07-10T13:15:10+03:00
Українські Новини
В Киеве начали эвакуировать неправильно припаркованные машины, - Кличко

В Киеве начали эвакуировать неправильно припаркованные машины, - Кличко

Эвакуация авто. Фото: пресс-служба КГГА
Эвакуация авто. Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве начали эвакуацию авто, припаркованных в запрещенных местах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает сайт мэра Киева. 

По его словам, особое внимание инспекторов и полиции - к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

"Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы ", - отметил Виталий Кличко.

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