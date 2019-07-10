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10 июля 2019, среда, 12:33 698
Политика 2019-07-10T12:43:07+03:00
Українські Новини
Телемост возможен, если наша студия в Симферополе, а Путин включается из Гааги, - Садовой

Телемост возможен, если наша студия в Симферополе, а Путин включается из Гааги, - Садовой

Андрей Садовый
Андрей Садовый

В эфире ток-шоу "Свобода слова" лидер "Самопомочі" назвал условия, при которых возможен телемост между Украиной и Россией - "когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге".

Садовой отмечает, что из-за попытки провести подобные телемосты, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука медиа, их надо национализировать или лишить лицензии на вещание.

"На это были основания еще с 2018 года, но председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, отказывался ставить вопрос на обсуждение", - заявлял ранее Садовой. Сегодня, по мнению политика, этим решением должен заниматься СНБО.
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