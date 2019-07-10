Телемост возможен, если наша студия в Симферополе, а Путин включается из Гааги, - Садовой

В эфире ток-шоу "Свобода слова" лидер "Самопомочі" назвал условия, при которых возможен телемост между Украиной и Россией - "когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге".

Садовой отмечает, что из-за попытки провести подобные телемосты, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука медиа, их надо национализировать или лишить лицензии на вещание.

"На это были основания еще с 2018 года, но председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, отказывался ставить вопрос на обсуждение", - заявлял ранее Садовой. Сегодня, по мнению политика, этим решением должен заниматься СНБО.