"Фармак" привлек у ЕБРР кредит €15 млн для расширения производства

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" привлек у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в сумме до 15 млн евро для расширения производства и деятельности в сфере исследований и разработок, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.

Подписание кредитного соглашения состоялось 10 июля в офисе ЕБРР, передают Українські Новини.

"Мы с ЕБРР работаем с 2006 года и за этот период нам удалось реализовать много проектов. На сегодняшний день было привлечено 72 млн евро и это четвертая часть от наших инвестиций за последние 20 лет. Я с уверенностью могу сказать, что это наш стратегический и надежный партнер", - отметил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

Согласно информации ЕБРР, данный кредит будет использован на расширение деятельности в сфере исследований и разработки, что будет способствовать развитию инноваций, внедрению передовой отраслевой практики и стимулированию конкуренции среди украинских фармацевтических производителей.

При этом реализация мероприятий по повышению энергоэффективности, включая внедрение комплексной системы автоматизации и энергетического менеджмента и реконструкция специализированного оборудования, сделает "Фармак" более конкурентоспособным на местном и международных рынках.

"5-летний кредит ЕБРР будет использован на расширение производства жидких дозированных лекарственных форм и модернизацию лабораторий компании. Расширение деятельности в сфере исследований и разработок, а также производственных мощностей позволит АО "Фармак" разрабатывать и производить новые собственные формулы лекарств и выполнять соответствующие стандарты ЕС, благодаря чему компания сможет лучше конкурировать на международных рынках и увеличивать свой экспорт", - отмечается в информации ЕБРР.

Кредит сопровождается грантом программы ЕБРР "Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений" (FINTECC) на оплату энергетического аудита производственных мощностей компании.

Целью программы FINTECC является передача технологий в сфере смягчения климатических изменений и адаптации к ним.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.