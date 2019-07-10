Полиция изъяла 11 гранат в парке в центре Львова

Сотрудники полиции 9 июля изъяли 11 современных гранат с запалами в парке "Песчаные озера" в центре Львова.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

Информация об обнаружении боеприпасов поступила в 19:40.

Были изъяты 8 гранат РГД и 3 гранаты Ф-1.

Все они были с запалами.

Гранаты находились в пакете.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

Полиция начала уголовное расследование по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Проводится досудебное расследование, полиция устанавливает происхождение боеприпасов.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ривне.