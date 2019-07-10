Могилев обещает вернуть господдержку фермерских хозяйств

"Вопрос земли - это вопрос национальной безопасности страны, и ее продовольственной безопасности". Об этом заявил лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев в эфире ток-шоу "Стена" на телеканале "112-Украина", информирует портал nezalezhnist.in.ua. По его словам, если в ближайшее время открыть рынок земли и продавать ее всем подряд, то Украина быстро лишится своего главного богатства - земельных ресурсов, а это является предательством государственных интересов. Политик в качестве примера привел приватизацию предприятий металлургической, химической, машиностроительной промышленности, после чего страна потеряла контроль над этими отраслями, а многие фабрики и заводы стоят разрушенными, хотя и попали в руки иностранных инвесторов.

Он подчеркнул, что государство в лице парламента и правительства должно поставить перед собой одну цель - развивать страну, а не думать, кому и что продать. По мнению Анатолия Могилева, необходимо так выстроить систему взаимоотношений участников агробизнеса, чтобы минимальную прибыль получали агробароны, а максимальную те, кто своими руками производит хлеб, молоко и другие товары сельхозпроизводства.

"Пока же у нас все наоборот: фермеры сегодня обрабатывают землю за копейки, над ним стоят агрохолдинги, которые выгребают львиную долю прибыли, вместо того, чтобы пускать эти деньги на развитие села, поддержку инфраструктуры", - считает лидер партии "Незалежність".

Анатолий Могилев предупредил, что такая система приведет к новому витку ограбления аграриев - при покупке урожая.

"Мелким хозяйствам урожай хранить негде, и они его продают прямо с поля. Специально под это сегодня опускают доллар, чтобы купить зерно по дешевке, а потом отвезти его в порт и там продать минимум на 50% дороже. То есть, купив у селянина тонну зерна по 3,5 тыс грн, трейдеры продают его по 5 тыс грн", - пояснил политик.

И подчеркнул, что обязанность государства сделать так, чтобы эти деньги оставались у аграриев, а не текли в карманы олигархов, в том числе, и зарубежных. Политик считает, что ответственность за такое положение дел прямо лежит на действующих пока парламенте и правительстве. Он подчеркнул, что главная функция государства - делать все для удобства и выгоды своих граждан. Правда, отмечает Могилев, последние пять лет власть устранилась от этого, постепенно убрав дотации и практически ликвидировав госпрограммы поддержки садоводства, животноводства, фермерских хозяйств.

Политик заявил, что партия "Незалежність" выступает за господдержку фермерских хозяйств, где работают и являются хозяевами земли сами украинцы, и за то, чтобы на законодательном уровне ограничить возможность получения сверхприбылей агрохолдингами.