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10 липня 2019, середа, 10:21 310
Політика 2019-07-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
Могильов обіцяє повернути держпідтримку фермерських господарств

Могильов обіцяє повернути держпідтримку фермерських господарств

"Питання землі - це питання національної безпеки країни, її продовольчої безпеки". Про це заявив лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов в ефірі ток-шоу "Стіна" на телеканалі "112-Україна", інформує портал nezalezhnist.in.ua. За його словами, якщо найближчим часом відкрити ринок землі і продавати її всім підряд, то Україна швидко позбудеться свого головного багатства - земельних ресурсів, а це є зрадою державних інтересів. Політик як приклад навів приватизацію підприємств металургійної, хімічної, машинобудівної промисловості, після чого країна втратила контроль над цими галузями, а багато фабрик і заводів стоять зруйнованими, хоча і потрапили в руки іноземних інвесторів.

Він підкреслив, що держава в особі парламенту і уряду має поставити перед собою одну мету - розвивати країну, а не думати, кому і що продати. На думку Анатолія Могильова, необхідно так вибудувати систему взаємовідносин учасників агробізнесу, щоб мінімальний прибуток отримували агробарони, а максимальний - ті, хто своїми руками виробляє хліб, молоко та інші товари сільгоспвиробництва.

"Поки ж у нас все навпаки: фермери сьогодні обробляють землю за копійки, над ним стоять агрохолдинги, які вигрібають левову частку прибутку, замість того, щоб пускати ці гроші на розвиток села, підтримку інфраструктури", - вважає лідер партії "Незалежність".

Анатолій Могильов попередив, що така система призведе до нового витку пограбування аграріїв - при покупці врожаю.

"Дрібним господарствам урожай зберігати немає де, і вони його продають прямо з поля. Спеціально під це сьогодні опускають долар, щоб купити зерно задешево, а потім відвезти його в порт і там продати мінімум на 50% дорожче. Тобто, купивши у селянина тонну зерна по 3,5 тис грн, трейдери продають його за 5 тис  грн", - пояснив політик.

І підкреслив, що обов’язок держави зробити так, щоб ці гроші залишалися у аграріїв, а не текли в кишені олігархів, в тому числі, і зарубіжних. Політик вважає, що відповідальність за такий стан справ прямо лежить на чинних поки парламенті і уряді.

Він наголосив, що головна функція держави - робити все для зручності та вигоди своїх громадян. Правда, відзначає Могильов, останні п’ять років влада усунулася від цього, поступово прибравши дотації і практично ліквідувавши держпрограми підтримки садівництва, тваринництва, фермерських господпрств.

Політик заявив, що партія "Незалежність" виступає за державну підтримку фермерських господарств, де працюють і є господарями землі самі українці, і за те, щоб на законодавчому рівні обмежити можливість отримання надприбутків агрохолдингами.

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