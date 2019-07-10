подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 10:18 193
Политика 2019-07-10T13:15:04+03:00
Українські Новини
Украина потратила на информзащиту в 10 раз больше, чем на защиту прав человека

Украина потратила на информзащиту в 10 раз больше, чем на защиту прав человека

Начиная с 2017 года Министерство информационной политики по бюджетной программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" потратило 401 млн гривен.

Об этом говорится в отчетах государственного казначейства, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Экономическая правда.

Отмечается, что в 2017 году на защиту информационного пространства, когда впервые для Мининформполитики введена в бюджете соответствующая статья, было потрачено 33,6 млн гривен. В прошлом году аналогичные расходы выросли более чем в 10 раз до 358,3 млн гривен.

В этом году на защиту информационного пространства успели потратить 9,1 миллиона. Всего к концу 2019 года на информационную защиту национального пространства в министерстве планируют потратить 100 миллионов. Общие затраты на Мининформполитики достигнут 545 миллионов гривен.

Согласно отчету об исполнении бюджетной программы прошлого года, наибольшие суммы на защиту информационного пространства были потрачены на:

  • производство и распространение социальной рекламы различных форматов - 164,5 млн грн;
  • размещение информации на защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ - 124,3 млн грн;
  • проведение различных публичных мероприятий как в Украине, так и за ее пределами, в том числе медиа-мостов - 51,5 млн грн.

Как отмечается в отчете министерства, в течение прошлого года на должном уровне были организованы мероприятия по защите информационного пространства. А именно ведосство провело обсуждение вопроса информационной безопасности на международном уровне, а также создало базу учебных материалов по медиаграмотности.

В приграничных городах организовывало фестивали и выставки, просмотры патриотических фильмов. С целью популяризации Украины в мире разработаны брендбук UkraineNOW, который был презентован в США, Великобритании, Дании, Португалии и Китае.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали открыть дело в отношении "Минстеця".

"Минстець" будет рекламировать Украину на CNN за 15,4 миллионов.

Больше новостей о: Информационная война защита данных Минстець Права человека в Украине Глеб Каневский

Архив
Новости
НАБУ провело обыск в доме Насалика, перед тем как вручить ему подозрение, - СМИ 13:35 Документ
В Киеве начали эвакуировать неправильно припаркованные машины, - Кличко 13:15
В Совете общественного контроля недовольны работой Директора ГБР, - секретарь РГК Надежда Коренная 13:10
ВостГОК присоединится к "Энергоатому" 13:05
Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона 13:00
больше новостей
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Украинцы больше доверяют депозитам, а не ОВГЗ, - банкиры 15:30
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok