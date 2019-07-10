Украинцы хотят видеть новым премьером Бойко

Украинцы хотят видеть новым премьером главу партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.

Отвечая на вопрос, "сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов", респонденты сказали: Бойко - 12,8%, Тимошенко – 12,3%, действующего премьера, возглавившего партию "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 9,6%; главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 7,7%, лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука - 4%.

Экс-министр обороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко набрал бы 3,5%. За пятого президента, главу "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 2,7% украинцев.

Не смогли ответить 37,6% опрошенных.

Опрос проводился методом личного интервью среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированного Донбасса.